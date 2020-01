World Gold Council: Goldprognose für 2020

Kürzlich veröffentlichte der World Gold Council ( WGC ) seinen Bericht zur Goldprognose für 2020. Allgemein erwartet der WGC, dass die Goldnachfrage dieses Jahr durch ein Zusammenspiel zwischen Marktrisiko und Wirtschaftswachstum angetrieben werden wird.Zudem sollen viele der weltweiten Dynamiken, die über die letzten Jahre auftraten, allgemein unterstützend für Gold bleiben. Dies betreffe insbesondere die finanzielle sowie geopolitische Unsicherheit in Kombination mit Niedrigzinsen, die die Goldinvestitionsnachfrage ankurbeln werden.Die Nettogoldkäufe von Zentralbanken sollen wahrscheinlich robust blieben, auch wenn diese nicht so hoch ausfallen wie die Rekordhochs, die man in den letzten Quartalen verzeichnete. Momentum sowie die Positionierung der Spekulanten sollen die Goldpreisvolatilität auf einem hohen Niveau halten.Diese Goldpreisvolatilität, ebenso wie Erwartungen eines schwächeren Wirtschaftswachstums, könnten kurzfristig zu milderer Verbrauchernachfrage führen. Strukturelle Wirtschaftsreformen in Inden und China werden die Nachfrage langfristig jedoch unterstützen.Der WGC erwartet nicht, dass die Goldvolatilität kurzfristig abnehmen wird. Sollte sich das wirtschaftliche und politische Umfeld verschlechtern, könnte diese sogar zunehmen; vor allem, weil die Goldvolatilität historisch unter derartigen Umständen steigt, während sich Aktien zurückziehen.Den vollständigen Bericht des WGCs können Sie hier in englischer Sprache herunterladen.© Redaktion GoldSeiten.de