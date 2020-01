Bridgewater: Goldpreis könnte auf 2.000 Dollar je Unze steigen

Der Goldpreis, der letzte Woche eine kurze Spitze bei 1.600 Dollar bildete, könnte aufgrund zunehmender politischer Risiken auf 2.000 Dollar je Unze steigen, so meint Greg Jensen von Bridgewater Associates laut CNBC Er nannte zunehmende Einkommensungleichheit in den USA sowie zunehmende Spannungen zwischen China und Iran als Unsicherheiten, die den Kauf von sicheren Häfen ankurbeln sollten."Es gibt so viel brodelnden Konflikt", erklärte Jensen. "Die Leute sollten sich auf eine viel breitgefächerte Bandbreite möglicher, volatilerer Umstände vorbereiten als die meisten gewohnt sind."Jensen glaubt zudem, dass die Federal Reserve die Inflation eine Weile heißlaufen lassen wird, was ein Umfeld für einen höheren Goldpreis schaffen würde, während Investoren das Edelmetalls als Hedge gegen inflationäre Kräfte nutzen.© Redaktion GoldSeiten.de