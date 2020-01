Gatling Exploration erweitert Bear um 750 m nach Westen und um 500 m zur Oberfläche mit 11,2 g/t Au auf 5,0 m

BohrlochnVon Bis (m)Länge Au Zone

r (m) (m) (g/t)

.

GTR-19-02193,0 195,0 2,0 8,3 South Sediment

2



327,0 330,0 3,0 5,1 Ultramafic

GTR-19-02264,0 269,0 5,0 11,2 Ultramafic

3



GTR-19-02177,0 178,0 1,0 2,5 South Sediment

5



414,0 417,0 3,0 1,7 South Volcanic

GTR-19-02283,5 286,5 3,0 2,1 Ultramafic

8



GTR-19-03350,6 352,0 1,4 1,4 South Volcanic

2



358,0 359,0 1,0 1,2 South Volcanic

Vancouver, 16. Januar 2020 - Gatling Exploration Inc. (TSX-V: GTR, OTC: GATGF) (Gatling oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Bohrungen die Lagerstätte Bear um 500 Meter neigungsaufwärts und nahezu einen Kilometer in Richtung Westen in Oberflächennähe erweitert haben (Abbildungen 1 und 2). Bohrloch GTR-19-023 durchschnitt 11,2 Gramm Gold pro Tonne auf 5,0 Metern, während Bohrloch GTR-19-022 8,3 Gramm Gold pro Tonne auf 2,0 Metern und 5,1 Gramm Gold pro Tonne auf 3,0 Metern innerhalb von 150 Metern unterhalb der Oberfläche durchschnitt (Tabelle 1).- Lagerstätte durch umfassende Ausfallbohrungen erweitert: Die Lagerstätte Bear - eine von drei Goldlagerstätten bei Larder - wurde durch Bohrloch GTR-19-023 um 750 Meter nach Westen und um 500 Meter neigungsaufwärts erweitert.- Beständigkeit und hochgradige Mineralisierung zwischen Lagerstätten: Die Bohrlöcher GTR-19-023 und GTR-19-022 wurden zwischen den Lagerstätten Bear und Cheminis gebohrt. In diesem wichtigen Zielgebiet, von dem es nur wenige bis gar keine Informationen über frühere Bohrungen gibt, wurden hervorragende Mächtigkeiten und Gehalte vorgefunden.- Bohrergebnisse weisen darauf hin, dass Mineralisierung wesentlich näher an der Oberfläche neigungsaufwärts verläuft: Frühere Betreiber hatten interpretiert, dass die Verwerfung Bear Lake die oberen Grenzen der Lagerstätte Bear versetzt hatte. Diese neuen Bohrungen beweisen, dass die Verwerfung zwar existiert, es jedoch nur einen geringen bis gar keinen Versatz gegeben hat und dass die Mineralisierung exakt nach oben und neigungsaufwärts in Richtung Oberfläche prognostiziert werden kann.Weitere Analyseergebnisse werden für Bohrungen erwartet, die an oberflächennahen Zielen in den Zonenerweiterungen Cheminis und Fernland durchgeführt werden. Der Schwerpunkt der Bohrungen liegt weiterhin auf dem Nachweis, dass die Mineralisierung zwischen den Lagerstätten Fernland, Cheminis und Bear Teil eines beständigen Systems mit mehreren Linsen mit einer Streichlänge von über vier Kilometern ist (Abbildung 3).COO Dale Ginn sagte: Wir haben die Lagerstätte Bear erneut erweitert - diesmal um nahezu einen Kilometer in Richtung Westen und wesentlich näher an der Oberfläche. Die neuen Bohrlöcher durchschnitten starke Gehalte und Mächtigkeiten und sind insofern besonders wichtig, als die einfallende Richtung der mineralisierten Linsen vorhersehbar wird, was uns wiederum dabei hilft, zusätzliche Erweiterungen anzupeilen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/49791/2020-01-16 GTR NR High Grde Bear Step Out_dePRcom.001.jpegAbb. 1: Längsschnitt von Goldprojekt Larder mit neuer mineralisierter Zone, die anhand jüngster Bohrergebnisse identifiziert wurde, sowie mit Zielgebieten für Bohrprogramm 2020https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/49791/2020-01-16 GTR NR High Grde Bear Step Out_dePRcom.002.jpegAbb. 2: Kombinierter Längsschnitt von Lagerstätte Bear mit jüngsten Bohrergebnissen und Zielgebieten von Erweiterungsbohrungen für Bohrprogramm 2020https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/49791/2020-01-16 GTR NR High Grde Bear Step Out_dePRcom.003.jpegAbb. 3: Bohrplankarte 2019 von Gatling Exploration mit Zielgebieten von Erweiterungsbohrungen für Bohrprogramm 2020Gatling Exploration ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen, das sich auf den Ausbau des im ressourcenreichen Grünsteingürtel Abitibi im Norden der Provinz Ontario gelegenen Goldprojekts Larder konzentriert. Das Konzessionsgebiet Larder beherbergt drei hochgradige Goldlagerstätten, die sich - 35 Kilometer östlich von Kirkland Lake gelegen - entlang einer Diskontinuität, dem Cadillac-Larder Lake Break, erstrecken. Das Projekt wird zu 100 % von Gatling kontrolliert und besteht aus patentierten und nicht patentierten Claims, Pachtkonzessionen und Bergbaulizenzen, die über das Gebiet der Townships McVittie und McGarry verteilt sind. Das 3.370 Hektar große Projektgelände liegt 7 Kilometer westlich der Mine Kerr Addison, aus der 11 Millionen Unzen Gold gefördert wurden. Alle Bereiche des Konzessionsgebiets Larder sind mit dem LKW bzw. mit geländegängigen Fahrzeugen über nicht gewartete Straßen und Zufahrtswege erreichbar.Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Nathan Tribble, P. Geo., der bei Gatling Exploration als VP Exploration und als qualifizierter Sachverständiger (QP) gemäß der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 verantwortlich zeichnet, geprüft und freigegeben.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:Nav Dhaliwal, President & CEOTelefon: 1-888-316-1050E-Mail:- ir@gatlingexploration.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie sonstigen Faktoren, welche dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen angenommenen Ergebnissen abweichen. Obwohl wir der Ansicht sind, dass die Erwartungen in unseren zukunftsgerichteten Aussagen auf vernünftigen Annahmen basieren, können die tatsächlichen Ergebnisse davon abweichen und wir können daher keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge abgeben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!