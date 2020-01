Russlands Gold und Devisen in KW 1 & 2

Gestern meldete die russische Zentralbank den Stand der internationalen Währungsreserven in US-Dollar per 3. Januar 2020 und per 10. Januar 2020. Den Angaben zufolge stiegen die Gold- und Devisenreserven in den ersten beiden Wochen des Jahres 2020 jeweils an.So geht aus den Daten hervor, dass sich die internationalen Währungsreserven per 3. Januar 2020 auf 556 Milliarden US-Dollar beliefen. Dies ist ein Anstieg um 6,2 Milliarden US-Dollar gegenüber 549,8 Milliarden US-Dollar in der letzten Kalenderwoche des Jahres 2019. Im Vergleich zur ersten Kalenderwoche des letzten Jahres stiegen Russlands Währungsreserven um 87,5 Milliarden US-Dollar.Der Stand der Gold- und Devisenreserven in der zweiten Kalenderwoche belief sich laut Angaben der russischen Zentralbank auf 557,5 Milliarden US-Dollar, eine Erhöhung um 1,5 Milliarden US-Dollar gegenüber der ersten Woche.Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de