Zijin Mining mit Eskalation von 29% im Dezember

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das chinesische Minenunternehmen Zijin Mining Group Co. Ltd. könnte einen grandiosen Jahresabschluss mit beinahe 29%iger Performance allein im Handelsmonat Dezember abliefern. Durch dieses Move gelang die Überwindung des langjährigen Widerstandslevels bei 0,41/43 EUR und so schossen die Notierungen im Januar sogar bis zur Marke von 0,48 EUR hinauf.Aktuell konsolidiert die Aktie die starke Performance und könnte nochmals einen Pullback auf das nunmehrige Unterstützungsniveau von 0,41 bis 0,43 EUR vollziehen. Von dort ausgehend bestehen gute Chancen wieder hinauf bis 0,48 EUR und darüber bis zur Region von 0,55 EUR anzusteigen.Klar kritisch wäre jetzt das Wiedereintauchen unter die überwunde Marke von 0,43 EUR bzw. vielmehr 0,41 EUR zu bewerten. Kurse unter 0,40 EUR sollten daher als Verkaufssignal mit weiterem Verlustpotenzial bis 0,35 EUR und darunter mindestens 0,30 EUR angesehen werden.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.