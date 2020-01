Credit Suisse - Goldpreis schneidet 2020 gut ab

Die Schweizer Bank Credit Suisse erwartet, dass der Goldpreis 2020 "gut abschneiden" werde, obwohl sich die prognostizierten durchschnittlichen Quartalspreise in der aktuellen Handelsspanne bewegen werden, berichtet Kitco News Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Prognose erwarten die Analysten bei Credit Suisse, dass der Goldpreis in diesem Jahr durchschnittlich 1.540 Dollar je Unze beträgt. Seinen Höchststand soll es demzufolge im ersten Quartal bei 1.560 Dollar je Unze erreichen und dann bis Jahresende schrittweise auf 1.525 Dollar je Unze sinken.Trotz des kurzfristigen positiven Anlegerstimmung bezüglich weltweiter Aktien, erwarte Credit Suisse eine überwiegend risikoaverse Haltung aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten bezüglich des Handelskrieges zwischen USA und China, des Brexit und fortbestehender Ängste vor einer Weltwirtschaftsflaute."Diese Unsicherheit führt dazu, dass die meisten Zentralbanken weltweit Zinsen senken, was den Goldpreis unterstützt (niedrigere Renditen führen zu höherem Goldpreis)", so Credit Suisse. "In den USA deutete die Fed eine Pause der Zinssenkungen an, doch diese Haltung könnte sich schnell ändern, wie wir letztes Jahr erlebten, wenn die wirtschaftlichen Fundamentaldaten schwächer werden."Die Risiken für einen starken Goldpreis, so die Analysten, wären eine Unterbrechung der Zinssenkungen durch die weltweiten Zentralbanken sowie eine Umkehrung der großen bullischen spekulativen Positionierungen.© Redaktion GoldSeiten.de