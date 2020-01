Zweifel um Handelsabkommen heben Goldpreis

Am Freitag stieg der Goldpreis in Asien angesichts von Zweifeln um das Handelsabkommen zwischen den USA und China, berichtet Investing.com . Die beiden Länder unterzeichneten am Mittwoch ein erstes Teilabkommen. Allerdings bestehen Zweifel, ob die USA und China ein freundliches Verhältnis zueinander aufrechterhalten können.Dieses Teilabkommen wurde für die darin befindlichen Lücken kritisiert, so Investing.com weiter. Gemäß des Abkommens werde Peking in den nächsten zwei Jahren die Importe von US-Produkten und Dienstleistungen um weitere 200 Milliarden US-Dollar erhöhen. Darüber hinaus sollen keine weiteren Importzölle auferlegt werden, doch die hohen Gebühren auf Chinesische Produkte im Wert von 360 Mrd. Dollar sowie die chinesischen Zölle auf US-Produkte im Wert von 100 Mrd. Dollar bleiben bestehen.Edward Moya von Oanda zufolge werde der Goldpreis aufgrund der Risiken für das Weltwirtschaftswachstum nicht weiter sinken. "Der Goldpreis verlor nach einer Wut positiver US-Wirtschaftsdaten seine Gewinne. Diese Woche war nicht gut für makroökonomische Trader, die Ausschau nach positiven Argumenten für den Goldpreis hielten. Der längerfristige bullische Trend für den Goldpreis wurde von der Zentralbanken-Nachfrage, geopolitischen Risiken, Handelsspannungen und einem sinkenden Dollarkurs unterstützt", führte er aus."Allerdings wird der Goldpreis nicht viel weiter sinken, da die Risiken für das Weltwirtschaftswachstum in Europa standhaft bleiben und die Sorgen um den Handel das Jahr über andauern werden. Solange der Goldpreis diese Woche nicht unter 1.540 Dollar abschließt, sollte sich der Preis in den kommenden Wochen stabilisieren", so Moya weiter.© Redaktion GoldSeiten.de