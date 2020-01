Goldpreis im Wochenverlauf wenig verändert

Goldpreis im Aufwärtstrend

Der abgebildete Monatschart (mit logarithmischer Skalierung) zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit Anfang 2010 bei einem letzten Kurs von 1.560,1 $. Jeder Kursstab stellt die Kursbewegung für einen Monat dar.Der Goldpreis hat sich in der dritten Januarwoche nach anfänglicher Schwäche zum Wochenschluss wieder im Kurs erholen können. Im Wochenchart sehen wir erneut ein Doji-Kerze, diese Woche mit relativ geringer Volatilität.Ausgehend vom Tief des Jahres 2015 bei 1.045,4 blicken wir im Monatschart auf einen aufwärts gerichteten Trendkanal, wobei die obere Trendkanallinie (Rückkehrlinie) im Januar erreicht wurde.Aus Sicht des Monatcharts liegt ausgehend vom Tief des Jahres 2018 bei 1.167,1 $ ein etablierter Aufwärtstrend vor mit einem positiven Chartbild. Die Wahrscheinlichkeit für längerfristig weiter steigende Kurse am Goldmarkt beträgt somit etwa 60%. Im Januar 2020 wurde das Vorjahreshoch überschritten und der Aufwärtstrend bestätigt wurde.Die grosse 61,8% Fibonacci Korrektur (bezogen auf den Kursrückgang vom Allzeithoch bei 1.922,8 bis zum Tief des Jahres 2015 bei 1.042,5) befindet sich bei 1.586,5 $ und könnte möglicherweise für die nächste Zeit einen stärkeren Widerstand darstellen. Es bleibt auch abzuwarten, ob der Goldpreis genug Dynamik entwickeln kann, um aus dem langfristigen aufwärts gerichteten Trendkanal nach oben auszubrechen.Das positive Chartbild würde erst dann auf neutral bzw. negativ drehen, wenn das Novembertief bei 1.446,2 $ unterschritten wird.© Karsten Kagels