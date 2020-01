Skeena Resources ernennt neue Direktorin und gibt Ergebnisse der Hauptversammlung bekannt

Vancouver, 17. Januar 2020 - Skeena Resources Ltd. (TSX.V: SKE, OTCQX: SKREF) ("Skeena" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ergebnisse der Jahreshauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens ("AGM"), die am 10. Januar 2020 in Vancouver, British Columbia, stattfand, bekannt zu geben, einschließlich der Ernennung von Suki Gill als unabhängiges Mitglied des Board of Directors des Unternehmens.Frau Gill ist derzeit als Partnerin bei Smythe LLP tätig. Sie ist ein Chartered Professional Accountant mit 19 Jahren Erfahrung und hat sich auf die Bereitstellung von Assurance-Dienstleistungen für börsennotierte Unternehmen der Rohstoffindustrie sowie für Privatunternehmen in einer Reihe von Branchen sowohl in Kanada als auch in den Vereinigten Staaten spezialisiert. Frau Gill ist im Vorstand der Provincial Health Services Authority und der British Columbia Emergency Health Services.Die Aktionäre stimmten allen Anträgen auf der Hauptversammlung zu, einschließlich der Bestellung von Grant Thornton LLP als unabhängiger Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft und der jährlichen Bestätigung des Aktienoptionsplans der Gesellschaft. Die Aktionäre wählten Walter Coles, Craig Parry, Borden R. Putnam III und Isac Burstein erneut in den Verwaltungsrat der Gesellschaft. Skeena dankt dem scheidenden Vorstandsmitglied Don Siemens für seine Zeit im Unternehmen.Das Unternehmen berichtet auch, dass das Board of Directors den Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeitern und Beratern des Unternehmens 2.940.000 Incentive-Aktienoptionen gewährt hat, die der Zustimmung der TSX Venture Exchange unterliegen. Die Optionen haben eine Laufzeit von 5 Jahren und laufen am 17. Januar 2025 aus. Alle Optionen werden über einen Zeitraum von 24 Monaten ausübbar, wobei ein Drittel der Optionen sofort, ein Drittel nach 12 Monaten und ein Drittel nach 24 Monaten ausübbar ist. Jede Option ermöglicht es dem Inhaber, eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 1,04 C$ zu erwerben. Alle Aktien, die bei der Ausübung dieser Aktienoptionen ausgegeben werden, unterliegen einer viermonatigen Haltefrist ab dem Zeitpunkt der Gewährung.Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass es vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung der Reservierung von 192.308 Stammaktien am Kapital des Unternehmens zugestimmt hat, um die Zahlung der vom Board of Directors als zahlbar an bestimmte Führungskräfte und Mitarbeiter des Unternehmens erklärten Bonusvergütung (die "Bonusaktien") zu erfüllen, die der Unverfallbarkeit unterliegen. Um die Bindung und Motivation von Mitgliedern des Managements in Schlüsselpositionen zu fördern, werden diese Incentive-Aktien erst dann ausgegeben, wenn sie am 17. Januar 2022 oder im Falle eines Kontrollwechsels der Gesellschaft, falls dieser früher eintritt, unverfallbar werden. Die Incentive-Aktien werden derzeit mit $200.000 bewertet, aber es wird erwartet, dass sie bei der letztendlichen Unverfallbarkeit und der Ausgabe an die wichtigsten Mitglieder des Managements einen anderen Wert haben werden, wenn die Unverfallbarkeitsbedingungen erfüllt sind. Skeena Resources Ltd. ist ein junges kanadisches Bergbau-Explorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung aussichtsreicher Edel- und Basismetall-Liegenschaften im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia, Kanada, konzentriert. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens sind die Exploration und Entwicklung der ehemals produzierenden Snip-Mine und der Eskay Creek-Mine. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung des Kupfer-Gold-Porphyr-Projekts GJ abgeschlossen.Im Namen des Verwaltungsrates der Skeena Resources Ltd.Walter Coles jr.Präsident und CEOIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWarnhinweis zu den zukunftsgerichteten Aussagen: Bestimmte Aussagen und Informationen, die hierin enthalten sind, können "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen und Informationen basieren auf den der Gesellschaft derzeit zur Verfügung stehenden Fakten, und es gibt keine Gewähr dafür, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können mit Begriffen wie "erwartet", "glaubt", "Ziele", "schätzt", "plant", "erwartet", "könnte", "wird", "könnte" oder "würde" gekennzeichnet werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, die unter anderem die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven, die Durchführung von Ressourcen- und Reservenschätzungen, Metallpreise, Steuern, die Schätzung, den Zeitplan und die Höhe von zukünftigen Explorationen und Erschließungen, Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzierungen, den Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten und andere Angelegenheiten betreffen. Obwohl das Unternehmen seine Annahmen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments als angemessen erachtet, sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen keine Garantien für zukünftige Leistungen und die Leser sollten solchen Aussagen keine unangemessene Bedeutung beimessen, da die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse wesentlich von den hier beschriebenen abweichen können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.Weder die TSX Venture Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.