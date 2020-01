Palladiumpreis verzeichnet höchste Tageszunahme seit 2008

Am Freitag verzeichnete der Palladiumpreis die größte Zunahme innerhalb eines Tages seit 2008, da ein geringes Angebot und robuste Nachfrage seine Rally ausweiteten, so das Onlinenachrichtenportal Taipei Times . Demnach stieg der Palladiumpreis um 9,7% auf ein Allzeithoch von 2.539,14 Dollar je Unze. Das Metall verzeichnete die beste Woche seit 2001 und scheint stetig weiter zu steigen, obwohl eine Analysten warnen, dass eine Korrektur bald anstehen sollte.Während die Palladiumrally von Angebotsdefiziten und einer steigenden Nachfrage angetrieben wurde, übertraf der Anstieg die Marktprognosen, so Rene Hochreiter von Noah Capital Markets. Er erwartet, dass der Preis für den Rest des Jahres auf durchschnittlich 2.250 Dollar je Unze sinken werde. "Preise steigen nicht ewig und der jüngste Rally sollte eine Korrektur erleben, doch die fundamentalen Defizite werden in absehbarer Zeit nicht verschwinden", sagte Hochreiter.Der Australia & New Zealand Banking Group (ANZ) ist der Palladiumpreis nun mehr als doppelt so hoch wie der Platinpreis, was Autohersteller dazu motivieren könnte, Platin als Ersatz zu verwenden. "Eine leichte Erholung in der Automobilbranche sowie strengere Emissionsrichtlinien sollte eine Unterstützung bieten", so Daniel Hynes und Soni Kumari von ANZ in einem Bericht. Allerdings, so fügten sie hinzu, wäre eine Preiskorrektur möglich.© Redaktion GoldSeiten.de