Silver Lake Resources Ltd.: Aktie des Tages

Die Aktie des Tages war unser Depotwert Silver Lake Resources . Das Unternehmen legte die Quartalszahlen per Ende Dezember vor und erhöhte gleichzeitig die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr (Ende 30.06.2020): Link Silver Lake konnte 68.519 Unzen Gold und 691 Tonnen Kupfer im vorangegangenen Quartal produzieren. Ein Gold-Äquivalent von 71.008 Unzen. Die All-In-Kosten lagen bei sehr guten 1.192 AUD (ca. 825 USD)! Trotz Explorationsausgaben von 7,6 Millionen AUD konnte das Unternehmen die Cash-Position in einem Quartal um 31 auf 186 Millionen AUD steigern!So war es nur konsequent, dass man heute die Produktionsprognosen angehoben hat. Statt 215.000 - 230.000 Unzen will man nun bis Ende Juni 240.000 - 250.000 Unzen Gold produzieren. Die All-In-Kosten sollen bei 1.300 - 1.350 AUD liegen, anstatt bei 1.375 AUD bis 1.450 AUD.Somit haben wir eine deutlich anziehende Goldproduktion bei einem nochmals verbesserten Kostenprofil. Die Firma sitzt nun auf 186 Millionen AUD Cash und hat keine Schulden.Zudem hat man mit der Übernahme von Egan Street ein weit fortgeschrittenes Goldprojekt erworben, das weiteres Wachstum verspricht.Exzellente Daten von Silver Lake. Die Kosten lagen im vergangenen Quartal deutlich unter den Prognosen und innerhalb eines halben Jahres konnte Silver Lake bereits 127.000 Unzen zu All-In-Kosten von 1.223 AUD produzieren.Hier gibt es nichts zu meckern und die Aktie zog zu Recht knapp 7% nach oben. Ein Ausbruch über 1,50 AUD würde technisch deutliches Potential eröffnen:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport