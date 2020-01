Russlands internationale Währungsreserven im Dez. 2019

Die Zentralbank der Russischen Föderation gab vor kurzem die aktuellen Zahlen zum Stand der internationalen Währungsreserven des Landes per Dezember 2019. Diesen Angaben zufolge stiegen die russischen Gold- und Devisenreserven im letzten Monat des Jahres an.Wie aus den Angaben hervorgeht, beliefen sich die Goldbestände Russlands per 31. Dezember 2019 auf 73 Millionen Unzen im Wert von rund 110,38 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Stand im November 2019 in Höhe von 72,7 Millionen Unzen Gold erhöhte die russische Zentralbank die Goldbestände im Dezember 2019 erneut um 300.000 Unzen (ca. 9,33 Tonnen).Seit Ende Dezember 2018, als Russland im Besitz von 67,9 Millionen Unzen Gold war, erhöhte das Land seine Goldbestände um 5,1 Millionen Feinunzen (ca. 158,63 Tonnen).Den Daten der russischen Zentralbank zufolge beliefen sich die internationalen Währungsreserven des Landes per 31. Dezember 2019 auf 554,36 Milliarden US-Dollar. Dies ist eine Zunahme um 12,33 Milliarden US-Dollar gegenüber 542,03 Milliarden US-Dollar Ende November 2019. Verglichen zum Vorjahreszeitraum verzeichneten die russischen Währungsreserven ein Plus um 85,86 Milliarden US-Dollar. Im Dezember 2018 beliefen sich Russlands Devisenreserven auf 468,5 Milliarden US-Dollar.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de