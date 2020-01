Kinross Gold und die Wichtigkeit von 4,30 USD

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Kinross Gold Corp. konnte sich glücklicherweise zum Ausklang des Jahres 2019 an der wichtigen Unterstützung rund um 4,30 USD stabilisieren und nach oben hin abprallen. Zudem lassen sich auf Monatsbasis ansteigende Tiefs lokalisieren, welche eine grundsätzlich nach oben gerichtete Tendenz untermauern. Wäre da nicht das kurzfristige Widerstandslevel von rund 4,85 USD. Erst darüber erlaubt sich weiteres Potenzial bis zum entscheidenden Widerstand bei 5,20 USD.Das weitere Verhalten im bislang schwachen Handelsmonat Januar sollte engmaschig während der kommenden Tage bzw. zwei Wochen beobachtet werden. Sollte es nämlich zu einem Rückgang unter das Monatstief bei 4,30 USD kommen, wäre direktes Abwärtspotenzial bis zur tiefer liegenden Unterstützungszone bei 3,40 USD angesagt.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.