Goldpreis steigt nach IWF-Bericht

Der Goldpreis stieg am Dienstag nachdem der Internationale Währungsfonds (IWF) seinen düsteren Ausblick für 2020 beibehielt, berichtet das Nachrichtenportal Investing.com . Der IWF senkte seine Prognose für das Weltwirtschaftswachstum in diesem Jahr auf 3,3% von 3,4% im Oktober. Die Prognosen für die USA sowie den Euroraum wurden um den gleichen Betrag abwärts revidiert, so Investing.com weiter.Auch die Prognose für 2021 senkte der IWF um 0,2% auf 3,4% und nannte die Abschwächung in Indien und anderen Schwellenmärkten als zusätzliche Faktoren. Nach der Veröffentlichung des Berichts stieg der Goldpreis, während Aktien sanken.Weitere Unsicherheiten brachte ein Bericht, dass Moody's Hongkongs Kreditwürdigkeit herabstufte. Die Rating-Agentur gab am Montag bekannt, dass "das Fehlen konkreter Pläne, die entweder die politischen oder wirtschaftlichen und sozialen Belange der Hongkonger Bevölkerung angehen, die in den letzten neun Monaten in den Vordergrund gerückt sind, eine schwächere inhärente institutionelle Kapazität widerspiegeln könnte, als Moody's zuvor eingeschätzt hatte."Indes wurden Sorgen um das Coronavirus in China als Rückenwinde für das gelbe Metall genannt, nachdem Berichten zufolge eine Übertragung des Virus von Mensch zu Mensch möglich sei.Auch die Unruhen im Irak am Wochenende waren im Fokus, doch dies bot keine sichtbare Unterstützung für den Goldpreis.© Redaktion GoldSeiten.de