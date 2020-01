Goldex-CEO: Goldpreis bei 1.900 Dollar nicht allzu abwegig

Goldex-CEO und Gründerin Sylvia Carrasco erklärte an Kitco News gewandt, dass sie einen Goldpreis von 1.900 Dollar je Unze in diesem Jahr nicht für unmöglich halten würde, sollten geopolitische sowie Handelsspannungen im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld eskalieren.In diesem Jahr gebe es eine Vielzahl an starken Treibern, die den Goldpreis unterstützten würden, einschließlich geopolitische und Handelsspannungen, weltweite Schulden, taubenhafte Zentralbanken, ein schwächerer US-Dollar sowie die politische Situation in den USA, so Carrasco."Letztes Jahr meinte ich, dass sich ein perfekter Sturm zusammenbrauen würde und ich denke, ich würde diese Phrase hier wieder benutzen. Der perfekte Sturm ist nun hier", merkte sie an. "Gold sollte etwa 1.600 Dollar je Unze erreichen, wenn nichts Verrücktes passiert. Zum jetzigen Zeitpunkt erwarte ich den Goldpreis während 2020 zwischen 1.500 und 2.000 Dollar.""Es wird ein weiteres Rekordjahr werden", fügte Carrasco hinzu und bezog sich damit auf die Tatsache, dass das gelbe Edelmetall im letzten Jahr gegenüber vielen Währungen Rekordhochs erreichte. "Und Grund dafür werden größtenteils die geopolitischen Spannungen sein, die den Preis nach oben treiben."© Redaktion GoldSeiten.de