KPMG - großes Wachstumspotenzial des indischen Goldleihemarkts

Wie das Nachrichtenportal Scrap Monster unter Berufung auf den neuesten Bericht von KPMG berichtet, prognostiziert das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen ein enormes Wachstum für Indiens Goldleihemarkt in der nahen Zukunft. So werde sich der Markt bis 2022 wahrscheinlich auf 4.617 Milliarden Rupien belaufen und damit eine fünfjährige durchschnittliche Wachstumsrate von 13,4% verzeichnen.Dem Bericht von KPGM zufolge hätten die Goldleiheunternehmen ihr Filialnetz im Fiskaljahr 2018/19 in den nördlichen und östlichen Bundesstaaten Indiens stark ausgeweitet. In Zukunft werden die Unternehmen das verwaltete Vermögen und die Kundennähe auf Filialebene durch die Optimierung der bestehenden Filialinfrastruktur maximieren, so der Bericht weiter.Das Aufkommen von digitalen und Online-Modellen bankfremder Finanzunternehmen (NBFC) und anderer Branchenakteure erschließt den potentiellen Markt unter Kunden, die digital aktiv sind, indem sie Goldleihegeschäfte auf der Türschwelle der Kunden anbieten. KPMG gab an, dass die Industrieteilnehmer in eine Ausweitung ihrer digitalen Kapazitäten in den nächsten Jahren investieren würden.Der organisierte Goldleihemarkt, bestehend aus Banken und NBFCs, macht fast 35% des indischen Goldleihemarkts aus. Im Bericht wird eine signifikantes Wachstumspotenzial für den nicht organisierten Goldleihesektor prognostiziert. Die Volatilität des Goldpreises und ein Liquiditätsengpass bei NBFCs werde weiterhin die Performance des Goldleihemarkts beeinflussen, so der KMPG-Bericht.© Redaktion GoldSeiten.de