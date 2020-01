Triumph Gold Corp. bestellt Jesse Halle zum Vice President Exploration

Vancouver, 20. Januar 2020 - Triumph Gold Corp. (TSX-V: TIG) (OTCMKTS: TIGCF) (Triumph Gold oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Jesse Halle (P.Geo.) zum Vice President Exploration bestellt wurde. Jesse hat mehr als zwanzig Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Geowissenschaften, die er in seine neue Funktion einbringt. Er bekleidete verschiedene Führungsrollen, in denen er für den Ausbau einer Reihe von Kupfer-Gold-Porphyrlagerstätten im Yukon und in British Columbia - unter anderem die Lagerstätte Casino (Western Copper and Gold) und die Lagerstätte Copper Mountain (Copper Mountain Mining) - verantwortlich zeichnete. Jesse ist für Triumph seit 2016 als Exploration Manager tätig.Tony Barresi (Ph.D., P.Geo.), President von Triumph Gold, erklärt: Wir können uns glücklich schätzen, einen so erfahrenen Porphyrgeologen wie Jesse in unserem Fachexpertenteam zu haben und freuen uns sehr, Jesse als neuen Vice President Exploration von Triumph willkommen zu heißen. Ich bin zuversichtlich, dass Jesse mit seinen frischen Ideen und seinen akribischen und innovativen Explorationsansätzen dem Unternehmen Triumph Gold noch weitere Explorationserfolge bescheren wird.Jesse Halle (P.Geo.) meint dazu: Ich freue mich außerordentlich, in einer so faszinierenden Phase der Unternehmensentwicklung die Leitung des Fachexpertenteams von Triumph Gold übernehmen zu dürfen. In den vergangenen drei Jahren wurden im Projekt Freegold Mountain kontinuierlich Explorationserfolge erzielt und dabei neue Bereiche mit hervorragenden Metallgehalten und wirtschaftlichem Potenzial entdeckt. Auf diesen Entdeckungen möchte ich aufbauen und bin zuversichtlich, dass wir noch auf weitere stoßen werden.Tony Barresi, Ph.D., P.Geo., VP Exploration des Unternehmens, hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Triumph Gold Corp. ist ein wachstumsorientiertes kanadisches Unternehmen, das auf die Exploration und Erschließung von Edelmetallvorkommen spezialisiert ist. Triumph Gold Corp. hat sich zum Ziel gesetzt, den Unternehmenswert durch den Ausbau des regionalen Projekts Freegold Mountain im kanadischen Yukon zu steigern. Lagepläne sowie weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite unter www.triumphgoldcorp.com.Für das Board of Directorsgez.: "Tony Barresi"Tony Barresi, PresidentJohn Anderson, Executive ChairmanTriumph Gold Corp.(604) 218-7400janderson@triumphgoldcorp.comNancy Massicotte, IR Pro Communications Inc.(604)-507-3377nancy@irprocommunications.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren behaftet sind, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren - wie z.B. die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, die Ergebnisse von Finanzierungstransaktionen, der Abschluss des Due-Diligence-Verfahrens und die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten - die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind in den Unterlagen des Unternehmens angeführt, die in regelmäßigen Abständen bei SEDAR eingereicht werden (siehe www.sedar.com). Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt wurden. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!