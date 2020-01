Emgold Mining Corp. stellt Corporate Update und Pläne für 2020 vor

Vancouver - Emgold Mining Corp. (TSXV: EMR) (Emgold, oder dass Unternehmen) stellt folgende Unternehmensaktualisierungen und die Geschäftspläne für das Geschäftsjahr 2020 vor.Die Geschäftsstrategie von Emgold besteht darin, nach strategischen Akquisitionen auf dem Markt zu suchen, diese Vermögenswerte durch Exploration aufzuwerten und nach Möglichkeiten zu suchen, diese Vermögenswerte durch Verkauf, Joint Venture, Optionen oder andere Geschäftstransaktionen zu monetisieren. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf Nevada und Quebec, nach einer Umfrage unter Bergbauunternehmen des Frasier-Instituts im Jahre 2018, die Länder Nr. 1 und Nr. 4 für Bergbauinvestitionen in der Welt.Das Ziel von Emgold im Jahre 2019 war es, dass Portfolio an Vermögenswerten in Nevada und Quebec zu erweitern. Im Laufe des Jahres wurden folgende Transaktionen abgeschlossen:- Option zum Erwerb einer 100 prozentigen Beteiligung an dem New York Canyon Grundbesitz, NV.- Option zum Erwerb einer 100 prozentigen Beteiligung an dem Mindora Grundbesitz, NV.- Erwerb einer 100 prozentigen Beteiligung an dem Casa South Grundbesitz, QC.- Option zum Erwerb von bis zu 55 Prozent der Anteile an dem East-West Grundbesitz, QC.Darüber hinaus, hat das Unternehmen ein Bohrprogramm auf dem eigenen Casa South Grundstück abgeschlossen. Es wurden umfangreiche Arbeiten durchgeführt, um Explorationsdaten aus Akquisitionen zu sammeln und zu organisieren.Im Rahmen der Geschäftsstrategie hat Emgold eine vielfältige und prospektive Gruppe von Explorationsliegenschaften in Nevada und Quebec angesammelt. Zu diesen gehören:Golden Arrow ist ein fortgeschrittenes Explorationsprojekt im Distriktmaßstab, das über eine umfangreiche Datenbank mit Informationen verfügt, darunter 61.300 Meter (201.000 Fuß) Bohrungen. Ein von Emgold erstellter technischer Bericht von 2018 beschreibt eine Gold- und Silberressource (siehe Pressemitteilung vom Oktober 2018). Ein Betriebsplan und eine Umweltprüfung wurden abgeschlossen, die es ermöglichen, ein umfangreiches Bohrprogramm voranzutreiben, das finanziert werden muss.Der New York Canyon ist ein Explorationsgrundstück im fortgeschrittenen Stadium mit einer Datenbank, die 234 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 42.400 Metern (139.056 Fuß) enthält. Es beherbergt drei bekannte Kupferexplorationsziele - Longshot Ridge, Champion und Copper Queen. Ein technischer Bericht wurde 2010 von Searchlight Resources Inc. (TSXV: SCLT) erstellt und identifizierte eine Oxid-Kupfer-Skarn-Ressource für die Lagerstätte Longshot Ridge. Eine Kupfer/Molybdänsulfid-Ressource wurde von Conoco, einem früheren Betreiber, Ende der 1970er Jahre für die Lagerstätte Copper Queen identifiziert (siehe Pressemitteilung vom 28. Mai 2019).Buckskin Rawhide East ist eine Reihe von Bergbauansprüchen, die von den von Rawhide Mining LLC (RMC) betriebenen Rawhide Minen umgeben sind. Die Rawhide Mine hat zwischen 1988 und 2014 1,7 Millionen Unzen Gold und 14,5 Millionen Unzen Silber gefördert (Quelle: Nevada Mineral Industry, Sonderpublikation MI-2017, Nevada Bureau of Mines and Geology). Die Liegenschaft wird an RMC vermietet, die die Möglichkeit haben, sie zu erwerben, indem sie sie in die kommerzielle Produktion bringt. Sollte RMC erfolgreich sein, würde Emgold Lizenzgebühren (Bonuszahlungen) von RMC erhalten. Bitte beachten Sie, dass noch keine Mineralressourcen oder -reserven aufgeführt wurden, die den NI 43-101-Standards of Disclosure oder den CIM-Standards entsprechen. Auf dem Grundstück wurden Bohrungen in einer Gesamtlänge von 18.800 Metern durchgeführt.Emgold hat die Option, mehrere Mineralvorkommen zu erwerben, mit denen die Liegenschaft erneut konsolidiert wird. Die gesamten historischen Bohrungen, die in den 1980er und 1990er Jahren bei Mindora durchgeführt wurden, betrugen 13.100 Meter in 171 Bohrlöchern. Historische Bohrungen identifizierten oberflächennahe hochgradige Gold- und Silbermineralisierungen, niedriggradige, massenweise disseminierte Gold- und Silbermineralisierungen und Molybdänporphyr-Mineralisierungen in der Tiefe (siehe Pressemitteilung vom 28. Mai 2019).Die Casa South-Liegenschaft von Emgold befindet sich unmittelbar südlich der angrenzenden Casa Berardi-Mine der Hecla Mining Corporation (NYSE: HL). Seit 1988 hat die Mine Casa Berardi über 2 Millionen Unzen Gold gefördert. Auf dem Grundstück Casa South wurden in 119 Löchern ca. 23.000 Meter (75.400 Fuß) historische Diamantbohrungen durchgeführt. Darüber hinaus wurden 206 RC-Löcher in Gletscherboden gebohrt, aufgrund einer Explorationstechnik um Gold im Gletscherboden bis zu seiner Grundgesteinsquelle zurückzuverfolgen. Emgold hat im März 2019 einen technischen Bericht über Casa South erstellt. Insgesamt 3.021 Meter (9.900 Fuß) Diamantbohrungen in 9 Löchern wurden von Emgold im ersten und zweiten Quartal 2019 in der Liegenschaft durchgeführt (siehe Pressemitteilung vom 24. April 2019). Beachten Sie, dass die Nähe des Grundstücks Casa South zur Mine Casa Berardi keine Garantie für Mineralressourcen oder Reserven darstellt, oder dass diese Reserven in Casa South gefunden werden.East-West befindet sich im Val d'Or Mining Camp, westlich von Wesdome Gold Mines Ltd. (TSX: WDO) und angrenzend an den Kiena Complex, in dem sich die Kiena Mine befindet, in der in der Vergangenheit gefördert wurde. Es liegt östlich von und neben dem Marban-Block von der Osisko Mining Inc. (TSX: OSK), der drei Minen umfasst (Marban, Norlartic und Kierrans), in denen in der Vergangenheit gefördert wurde. Beachten Sie, dass die Lage der Liegenschaft neben dem Kiena-Komplex oder dem Marban-Block keine Garantie dafür darstellt, dass Mineralressourcen oder -reserven in Ost-West gefunden werden. Für das Grundstück wurde 2018 ein technischer Bericht von der Knick Exploration Inc. (TSXV: KNX) erstellt. Die historischen Arbeiten umfassen Bohrungen in 280 Bohrlöchern auf mehr als 58.700 Metern (192.700 Fuß). Details der Transaktion wurden in einer Pressemitteilung vom 12. Dezember 2019 bekannt gegeben.- Abschluss des Erwerbs von Grundbesitz, für die derzeit eine Option besteht.- Generierung von zusätzlichen Akquisitionsmöglichkeiten in Nevada und Quebec.- Die komplette Organisation der historischen Explorationsdatenbanken und erstellen neuer Explorationsmodelle für Objekte, die in den letzten Transaktionen erworben wurden.- Untersuchung der verschiedenen Liegenschaften, einschließlich Boden- und Gesteinsproben, Geophysik, RC- und / oder Kernbohrungen, sofern die Finanzierung dies zulässt.- Die Suche nach Veräußerungsmöglichkeiten wie Verkauf, Optionen, Joint Ventures oder anderen Transaktionen.David Watkinson, President und CEO von Emgold, erklärte: 2019 war ein Jahr, in dem Emgold sich auf die Akquisition von Vermögenswerten konzentrierte, um eine solide Basis für das Wachstum der Zukunft des Unternehmens zu schaffen. Wir gehen jetzt in die nächste Wachstumsphase, in der wir diese Vermögenswerte weiterentwickeln und ihren Wert steigern wollen. 