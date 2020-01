Bitcoin - Trendwende vollzogen

Seit unserer letzten Analyse vom 5. Dezember 2019 fiel der Bitcoin am 18. Dezember tatsächlich wie erwartet noch bis auf ein finales Tief bei 6.425 US-Dollar. Die genannte Marke von 6.500 US-Dollar wurde damit ziemlich genau erreicht.Seit diesem finalen Ausverkauf konnten sich die Bitcoin Notierungen mittlerweile sehr deutlich erholen. In der Spitze wurden bereits 9.188 US-Dollar erreicht, was einem Anstieg von unglaublichen 43% in gerade einmal viereinhalb Wochen entspricht. Damit beweist der Bitcoin einmal mehr wie chancenreich und volatil die immer noch junge Assetklasse der Krypto-Währungen ist.Von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen, war Bitcoin bereits im letzten Jahr eines der besten Investments. Obwohl sich die Preise in der sechsmonatigen Korrektur ab Ende Juni mehr als halbierten, blieb unterm Strich auf Jahressicht ein Plus von fast 93%! Weit abgeschlagen folgte auf Platz zwei Palladium mit einem Anstieg um fast 55%.Mitte Dezember herrschten daher trotz phänomenaler Jahresperformance Depression und Panik unter den Krypto-Investoren. Genau dieses extrem pessimistische Sentiment legte aber das Fundament für die fulminante Erholung der letzten Wochen.Insgesamt ist der Bitcoin damit hervorragend in das neue Jahr gestartet. Gleich zu Jahresbeginn wurde die seit Ende Juni etablierte Abwärtstrendlinie übersprungen, was einen direkten Anstieg bis zur 200-Tagerlinie (9.027 US-Dollar) nach sich zog.Auf dem Wochenchart hat der langjährige Aufwärtstrend im Dezember den Angriffen der Bären standgehalten. Mit drei langen Dochten signalisierten die Wochenkerzen bereits ab November deutlich steigende Nachfrage der Käufer bei Kursen unterhalb von 7.000 US-Dollar. Zum finalen Tief bei 6.425 US-Dollar kam noch eine positive Divergenz beim Stochastik Oszillator hinzu, denn der Indikator bestätigte das tiefere Tief nicht mehr.Insgesamt korrigierte der Bitcoin damit vom Hoch Ende Juni bei 13.880 US-Dollar bis zum Tief Mitte Dezember bei 6.425 US-Dollar um 54%. Seit diesem Tiefpunkt bei 6.425 US-Dollar konnten sich die Notierungen jedoch dynamisch erholen und den Abwärtstrendkanal nach kurzem Gefecht Anfang Januar schnell nach oben durchbrechen. Die scharfe Rally endete bislang an der altbekannten Widerstandszone 9.000 bis 9.300 US-Dollar.Der Blick auf den Wochenchart sollte nun klarmachen, dass der Bitcoin mit einem Stochastik-Kaufsignal im Rücken vermutlich bis zum Sommer direkt oder über Umwege die entscheidende Widerstandszone bei 12.500 bis 14.000 US-Dollar erneut ansteuern wird. Hier entschiedet sich dann das weitere Schicksal. Gelingt ein Anstieg über diese Zone, dürften die Notierungen schnell bis zum Allzeithoch um 20.000 US-Dollar weiterrennen.Damit wäre der Bullenmarkt wieder intakt und deutlich höhere Kurse wohl nur eine Frage der Zeit! Scheitert der Bitcoin hingegen ähnlich deutlich wie im Sommer des letzten Jahres im Bereich um das 61,8% Retracement bei 13.372 US-Dollar ist der Bärenmarkt immer noch nicht beendet.Zusammengefasst ist der Wochenchart ohne jede Frage bullisch! Bis zur überkauften Zone ist noch genügend Platz, so dass Bitcoin bis zum Sommer problemlos die Widerstandszone 12.500 bis 14.000 US-Dollar erreichen könnte. Gelingt auch hier der Ausbruch, fehlt zum Allzeithoch nicht mehr viel.