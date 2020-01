Newmont - Der Fels in der Brandung! Aber wie lange noch?

Der Jahresauftakt 2020 im Goldminensektor wurde durch den jüngst stark eingebrochenen Goldpreis verhagelt. Goldminenaktien in Gestalt des HUI-Index brachen in diesem Zusammenhang Anfang Januar um über 9% ein. Doch nicht alle Minenwerte hat es nach unten gezogen. Newmont Corp. zum Beispiel konnten sich nach einen relativ kleinen Ausverkauf schnell wieder fangen und stehen derzeit nur marginal unter den letzten Hochs. Und die Aktie hat charttechnisch sogar noch Potenzial!In der letzten Analyse vom 25. Juni 2019 "Newmont Goldcorp - Kurz vor dem Befreiungsschlag!" - damals hieß die Aktie noch Newmont Goldcorp - ging es um den Ausbruch über den damaligen Abwärtstrend bei ca. 38 USD verlaufend. Dieser wurde schnell überwunden. Allerdings zog sich der finale Ausbruch fast ein halbes Jahr hin. Erst im Dezember 2019 konnte die Marke von 40 USD geknackt werden.Mit den jüngst erreichten Hochs, die immerhin dem höchsten Stand seit August 2016 entsprechen, wird die Luft bei Newmont jetzt charttechnisch immer dünner. Achten Sie auf die rote Widerstandszone zwischen ca. 42 und 46 USD, in die die Aktie jetzt eingetaucht ist. Das ist lang- und mittelfristig ein richtig großes Brett!Der obere Bereich dieser Zone könnte noch ausgereizt werden. Der RSI hätte in diesem Zusammenhang auch noch etwas Luft nach oben. Ab ca. 46 USD sollten Anleger jedoch ihr Glück nicht allzu sehr herausfordern. Spätestens ab diesem Niveau wird sich wahrscheinlich selbst Newmont nicht einem fallenden Goldpreis entziehen können. Kurse von fast 60 USD scheinen aktuell eher unrealistisch …© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.