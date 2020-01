Investing News: Der Goldpreis könnte noch höher steigen

Der Goldpreis erlebte 2019 Hochs, die recht einfach von Hochs 2020 übertrumpft werden könnten, so meint Peter Schiff von Euro Pacific Capital laut Investing News . "Abhängig von den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen könnten wir viel höhere Preise verzeichnen", so erklärte er während der Vancouver Resource Investment Conference.Schiff war Teil einer Gruppe, die sich über Gold unterhielt; weitere Mitglieder waren Rick Rule von Sprott, Frank Holmes von US Global Investors sowie Grant Williams von Vulpes Investment Management.Dabei erklärten Rule und Holmes, dass sich die Goldindustrie historisch als "Zerstörer des Kapitals" erwiesen hätte, doch es sei wahrscheinlich, dass sich dies ändern wird."Die Trennung zwischen Gold und Goldaktien hat etwas mit der historisch unterdurchschnittlichen Leistung der Goldbergbauunternehmen im letzten Jahrzehnt zu tun. Im letzten Jahrzehnt stieg der Goldpreis von 250 US-Dollar auf 1.900 US-Dollar und freier Cashflow je Aktie auf dem US-Index sank", so Rule. "Das braucht spezielles Talent."© Redaktion GoldSeiten.de