Rosenberg: Gold ist eine Absicherung, wenn die Dinge falsch laufen

Suchen Sie Zuflucht in Gold, wetten Sie auf Schwellenländer und kaufen Sie "schleppende Anleihen." Das meint David Rosenberg, der glaubt, dass uns trotz anhaltend hohen Beschäftigtenzahlen, einer Lockerung der Handelsspannungen zwischen USA und China sowie rekordhohen Aktienmärkten in Nordamerika ein wirtschaftlicher Abschwung bevorsteht."Wenn die Dinge so gut laufen, warum musste die Fed dann letztes Jahr die Zinsen senken?" so fragt er in einem Interview mit Bloomberg . "Wenn die Dinge so gut laufen, warum musste die Fed dann QE4 beginnen, das wir eigentlich nicht QE4 nennen sollen?""Gold ist der Ort, an dem man sein sollte. Ich denke, der Grund dafür ist teilweise, dass es invers mit den Zinsen korreliert. Doch es ist auch eine Absicherung, wenn die Dinge falsch laufen", erklärte er. "So etwas wie einen Selbstläufer gibt es nicht, doch das kommt dem nahe."© Redaktion GoldSeiten.de