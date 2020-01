TDS: Gold entwickelt sich gut; wird als Absicherung angesehen

Analysten bei TD Securities erwarten, dass der Goldpreis in den nächsten Monaten steigen wird und prognostizieren, dass es irgendwann in der zweiten Jahreshälfte 2020 die 1.650 Dollar je Unze erreichen wird, berichtet FXStreet "Gold hat sich in eine relativ enge Spanne nahe 1.550 Dollar je Unze bewegt, nachdem es nicht in der Lage nach seinem kürzlichen Anstieg über 1.600 Dollar je Unze einen Breakout durchzuführen. Ähnlich wie es in den letzten Monaten der Fall war, fand Gold Unterstürzung durch technische sowie makroökonomische Faktoren", erklärte die Analysten."Das gelbe Edelmetall entwickelt sich weiterhin relativ gut, während viele Investoren - einschließlich der Zentralbanken, die die größte Anzahl an Bullion seit etwa 50 Jahren erwerben - es als eine Art Absicherung gegen Negativzinsen und mögliche, scharfe Aktienmarktkorrekturen ansehen."TD Securities erwarte zwei weitere Zinssenkungen durch die Federal Reserve und aktualisierte seine Goldpreisprognose deshalb. Es wird erwartet, dass Gold 2020 bis 2021 etwa 1.700 Dollar je Unze erreichen wird. "Und wir erwarten keine deutliche Korrektur; es sei denn, das Gesamtbild verändert sich grundlegend."© Redaktion GoldSeiten.de