China - Goldnachfrage 2019 sinkt

Die Goldnachfrage in China fiel 2019 zum ersten Mal seit drei Jahren, so die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Daten des chinesischen Goldindustrieverbands. Der hohe Goldpreis und eine Konjunkturabschwächung hätten die Käufe am weltgrößten Markt für das gelbe Edelmetall schwer getroffen.Laut China Gold Association belief sich die chinesische Goldnachfrage 2019 auf 1.002,8 Tonnen, 12,9% weniger als im Vorjahr. Demnach sei der Rückgang auf Abwärtsdruck auf die chinesischen Wirtschaft und steigende Goldpreise in der zweiten Jahreshälfte zurückzuführen. Der hohe Preis "führte dazu, dass Goldinvestoren abwarteten und Goldbarrenverkäufe durch Unternehmen und Geschäftsbanken ebenfalls stark sanken", so der Verband weiter.Im Jahr 2019 sank die Goldschmucknachfrage in China gegenüber 2018 um 8,2% auf 676,23 Tonnen, während die Nachfrage nach Goldbarren und -münzen um 27% auf 225,8 Tonnen abnahm.China ist auch die Nummer Eins der Goldproduzenten, doch auch der inländische Goldausstoß sank 2019 um 5,2% auf 380,2 Tonnen. Es ist das dritte Jahr in Folge mit Rückgängen in der Goldfördermenge, da die Ressourcen erschöpfen. "Die starke Reduktion der Produktion inländischer Goldminen führte zu einem knapperen Angebot … und einem Anstieg der importierten Rohmaterialien für das Goldschmelzen, was zu einer wichtigen Ergänzung für Chinas Produktion wurde", merkte der Verband an.© Redaktion GoldSeiten.de