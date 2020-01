ActivTrades: Starker Investorenappetit auf Bullion

Der Goldpreis blieb am Mittwoch recht unverändert, da starke technische Unterstützung aufgrund einer erwarteten taubenhaften Geldpolitik der weltweiten Zentralbanken den Appetit auf riskanteren Vermögenswerten und einen optimistischen Dollar wettmachte, so berichtet BusinessLive "Wir haben eine gute Unterstützungslinie zwischen 1.545 Dollar und 1.550 Dollar; der Preis erholt sich auf diesem Niveau und bestätigt starken Investorenappetit auf Bullion innerhalb dieser Spanne", so erklärte führender Analyst von ActivTrades, Carlo Alberto De Casa. Er fügte zudem hinzu, dass ein risikofreudiges Szenario an den breiteren Märkten die Goldpreiserholung behindern könnte."Goldinvestoren nehmen Long-Positionen ein, da die Zentralbanken noch immer taubenhaft sind. Es besteht die Möglichkeit, dass die Bank of England und die australische Zentralbank die Zinsen senken. Ich erwarte auch nicht, dass die US-amerikanische Federal Reserve oder die Europäische Zentralbank (EZB) in den nächsten sechs Wochen falkenhaft sind."© Redaktion GoldSeiten.de