Venezuelas Bargeldmenge hat bedrohlich abgenommen

Venezuelas Reserven, die sich bereits auf einem 30-Jahrestief befanden, sind nun angesichts wirtschaftlicher Sanktionen unter 1 Milliarde Dollar gefallen, so berichtet die New York Post . Die venezolanische Zentralbank besitzt nur etwa 800 Millionen Dollar in Bargeld und 200 Millionen Dollar in liquiden Vermögenswerten, so geht aus Quellen hervor.Das bedeutet, dass das Land weniger Bargeld besitzt als der Nettowert des US-amerikanischen Rappers Jay-Z, den Forbes auf mehr als 1 Milliarde Dollar schätzte. Amazon-Gründer Jeff Bezos sowie Bill Gates von Microsoft sind ebenfalls mehr wert als Venezuela.Obgleich Venezuela 73 Tonnen Gold in seinen inländischen Tresoren besitzt - im Wert von etwa 3,6 Milliarden Dollar - so hat das Land Schwierigkeiten, es zu verkaufen. Grund dafür ist die Tatsache, dass die USA die Käufer und Banken eingeschränkt haben, Geschäfte mit dem Regime von Nicolás Maduro zu machen.Das Land besitzt ebenfalls etwa 32 Tonnen Gold in London, doch die Bank of England lehnt Anfragen seitens Maduro ab, das Gold nach Venezuela zurückzuführen, da sie ihn nicht als legitimes Staatsoberhaupt ansieht.Venezuela schlägt sich bereits mit einer humanitären Krise inmitten massiver Inflation herum und die schrumpfende Bargeldmenge könnte nun nur noch mehr Schwierigkeiten bedeuten.© Redaktion GoldSeiten.de