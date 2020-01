ANZ - Makrodaten unterstützen Gold

Obwohl der Goldpreis von seinen 6-Jahreshochs über 1.600 Dollar am 8. Januar gesunken sei, behält das Bankunternehmen Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) ihre bullische Aussicht für das Edelmetall, so das Wirtschaftsportal FXStreet ANZ zufolge unterstützen die makroökonomischen Daten Gold weiterhin, während starke Fundamentaldaten bei den Platingruppenmetallen den Preis höher treiben könnten. "Gold bleibt in der nächsten Zeit die Risikodiversifizierung und eine gute Absicherung gegen gestiegene geopolitische Risiken."Eine erneut aufgeflammte Risikostimmung könnte einige Gewinnmitnahmen auslösen, doch eine vollständige Umkehrung der Kapitalströme sei laut ANZ weniger wahrscheinlich. Der Goldpreis ist FXStreet zufolge derzeit auf dem Niveau von 1.550 Dollar je Unze, nachdem er am 8. Januar ein Hoch bei 1.611 Dollar je Unze und am 14. Januar ein Tief bei 1.548 Dollar je Unze verzeichnet hatte.© Redaktion GoldSeiten.de