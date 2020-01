J.P. Morgan: Die einzigen großen Sorgen sind Negativzinsen

CEO von J.P Morgan Chase, Jamie Dimon, meinte an CNBC gewandt, dass die Negativzinsen die einzige Sache seien, die ihn an einem Markt beunruhigen würden, der sich ansonsten innerhalb einer "Goldlöckchen-Phase" befinden würde."Die einzige Sorge, die ich habe, sind Negativzinsen, QE und die Diversion zwischen Aktienkursen und Anleihepreisen und Renditen und diesen Sachen", so erklärte Dimon während des Weltwirtschaftsforums in Davos in der Schweiz. "Es ist so etwas wie das größte Experiment aller Zeiten und wir wissen noch immer nicht, was das letztliche Resultat sein wird", fügte er hinzu."Ich denke, dass es sehr schwer für Zentralbanken sein wird, ihre schlechte Politik für immer anderorts auszugleichen", meinte er. "Das hält sie in einer Falle. Aufgrund der Zinsen, die auf der Welt so niedrig sind, befinden wir uns heute ein wenig in dieser Falle."Dimon meinte zudem, dass er niemals Anleihen mit negativer Rendite erwerben würde, wenn man ihn nicht dazu zwingen würde. "In der Geschichte gab es nicht notwendigerweise ein gutes Ende, wenn man so etwas beobachten konnte," erklärte er abschließend.© Redaktion GoldSeiten.de