Internationale Währungsreserven Russlands in 3. KW 2020

Die Zentralbank Russlands meldete gestern den Stand der offiziellen Gold- und Devisenreserven in US-Dollar per 17. Januar 2020. Aus diesen Angaben geht hervor, dass sich die internationalen Währungsreserven in der dritten Kalenderwoche des Jahres 2020 erneut verglichen zur Vorwoche erhöhten.Demnach beliefen sich die internationalen Währungsreserven per 17. Januar 2020 auf 558,9 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zur Vorwoche, als der Stand der russischen internationalen Reserven 557,5 Milliarden US-Dollar betrug, ergab sich in der dritten Kalenderwoche eine Zunahme um 1,4 Milliarden US-Dollar.