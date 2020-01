Goldpreis profitiert von weniger Risikoappetit aufgrund Coronavirus

Der Goldpreis stieg am Donnerstag, nachdem zunehmende Sorgen um den Ausbruch des Coronavirus in China und dessen Auswirkung auf die Weltwirtschaft den Appetit auf riskantere Vermögenswerte verschlechterten und die Nachfrage nach sicheren Häfen ankurbelten."Das Coronavirus hat die Leute zu Gold geführt, da eine Menge möglicher Unruhen in den Volkswirtschaften erwartet wird, die betroffen sind", erklärte Jeffrey Sica, Gründer von Circle Squares Alternative Investments laut CNBC "Das fügt dem allgemeinen Markt Unsicherheit hinzu, die die Leute dazu zwingt, sichere Häfen genauer zu überdenken, sollte sich dies zu einer größeren Epidemie entwickeln."Die chinesische Regierung hat bereits Millionen Menschen in zwei Städten unter Quarantäne gestellt, als die Anzahl an Todesopfern 18 erreichte; wobei derzeit 634 Menschen infiziert seien.© Redaktion GoldSeiten.de