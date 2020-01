Venezuela: Fluss von "Blutgold" muss gestoppt werden

Der venezolanische Oppositionsführer, Juan Guaido, erklärte, dass die Regierung den illegalen Goldfluss aus dem südamerikanischen Land stoppen müsse und dass eventuell Sanktionen notwendig seien, so berichtet RTE "Zuerst einmal muss der illegale Goldverkehr gestoppt werden. Wir müssen die inländische Bevölkerung schützen. Es ist Blutgold", meinte Guaido in einer Ansprache während der jährlichen Konferenz des Weltwirtschaftsforums in Davos in der Schweiz."Vielleicht besteht eine Notwendigkeit für Sanktionen", kommentierte er und fügt hinzu, dass Venezuelas Nachbar, Kolumbien, bereits helfen würde.Guaido erklärte, dass andere regionale Kräfte sowie die USA dabei helfen sollten, den Goldfluss aus dem Land einzudämmen.© Redaktion GoldSeiten.de