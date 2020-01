Neues Motiv der Goldmünze "Mini Roo"

Die australische Prägeanstalt Perth Mint hat heute das neue Design der kleinen Goldmünze " Mini Roo " vorgestellt und die technischen Daten für das Prägejahr 2020 veröffentlicht.Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar -Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala -, Lunar - und die Känguru -Münzen in Silber.Die "Mini Roo"-Goldmünze erschien erstmals im Jahr 2010 und wird, ebenso wie die klassischen Anlagemünzen der Perth Mint, mit einem jährlich wechselnden Motiv geprägt. Aufgrund ihres Feingewichts von gerade einmal 0,5 g handelt es sich jedoch um eine der kleinsten Anlagemünzen , die weltweit im Handel sind.Das Motiv der diesjährigen Ausgabe der Münze zeigt ein erwachsenes Känguru mit einem Jungtier, einem sogenannten "Joey", im Hintergrund. Des Weiteren befinden sich auf der Motivseite das Gewicht von 0,5 Gramm, der Feingehalt von 99,99% Gold sowie das Prägezeichen "P" der Perth Mint.Auf der Kehrseite der Münze befindet sich das von Jody Clark gefertigte Portrait von Königin Elizabeth II. sowie eine Rundschrift mit ihrem Namen, der Jahreszahl 2020 und "AUSTRALIA" und am unteren Rand der Nennwert "2 Dollars".Die nicht limitierte Münze wird in einer schützenden Acryl-Kapsel auf einer Karte in Brieftaschenformat geliefert. Die Prägestätte gibt als Ausgabepreis 75,00 AUD an.© Redaktion GoldSeiten.de