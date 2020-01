Endeavour Mining Corp.: Quartalszahlen

Endeavour Mining legte gestern vor Börsenstart in Kanada die Quartalszahlen, Jahresendzahlen und die Prognosen vor: Link Im Dezember-Quartal konnte das Unternehmen 178.000 Unzen Gold zu All-In-Kosten von 820 USD produzieren. Somit kam Endeavour Mining im Gesamtjahr 2019 auf 651.000 Unzen Gold zu All-In-Kosten von 813 USD:Die Prognose lag bei 650.000 - 695.000 Unzen zu All-In-Kosten von 795 - 845 USD. Somit wurde die Prognose mengenmäßig am unteren Ende erreicht, dafür lagen die All-In-Kosten mit 813 USD eher am unteren Ende der Kostenspanne.Sehr positiv war, dass Endeavour im abgeschlossenen Quartal die Netto-Verschuldung um satte 77 Millionen USD zurückführen konnte.Bereits im 3. Quartal wurde die Netto-Verschuldung um 52 Millionen USD reduziert und nun nochmals um 77 Millionen. Zusammen ein Schuldenabbau von 129 Millionen USD in nur 6 Monaten!Der Ausblick sieht ebenfalls gut aus. In 2020 will Endeavour 680.000 - 740.000 Unzen Gold zu All-In-Kosten von 845 - 895 USD produzieren.Bei einem Goldpreis von 1.425 USD (interne konservative Schätzung) würde das Unternehmen beim Erreichen der Mittelwerte einen Überschuss von 394 Millionen USD aus der Goldproduktion erzielen!Der Börsenwert liegt aktuell bei 2,13 Milliarden USD, was einem vereinfachten KGV von 5,4 entspricht.Das Management liefert und die Aktie bleibt günstig bewertet. Halten und an schwächeren Tagen interessant.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.