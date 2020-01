Kitco-Goldumfrage: Wall & Main Street bullisch angesichts Coronovirus-Bedrohung

Der Goldmarkt hat derzeit Schwierigkeiten, Momentum zu finden, während er nahe eines wichtigen technischen Bereiches auf der Stelle tritt. Doch die Stimmung am Markt ist sowohl unter Investoren der Main Street als auch Analysten der Wall Street noch immer deutlich bullisch.Wie aus der wöchentlichen Umfrage von Kitco News zur Goldpreisprognose hervorgeht, sind viele Volkswirtschaftler über den Virus besorgt, der derzeit durch China fegt und dass dieser zu einem langsamere Wirtschaftswachstum führen könnte; was wiederum weltweite Auswirkungen hätte.Diesmal gaben 18 Marktexperten ihre Meinung für die Wall Street ab. Davon waren zehn (59%) der Ansicht, dass Gold steigen wird. Wiederum zwei (12%) Experten erwarten einen Rückgang des Goldpreises, während fünf (19%) Umfrageteilnehmer einen Seitwärtsmarkt prognostizieren.Auch nahmen 789 Kleinanleger an der Umfrage teil. Davon waren 525 (67%) der Meinung, dass das gelbe Edelmetall in dieser Woche steigen wird. Weitere 145 (18%) Befragte prognostizierten einen niedrigeren Preis, während 119 (15%) Kleinanleger eher neutral blieben.© Redaktion GoldSeiten.de