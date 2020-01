John Kaiser: Gold könnte Spanne von 2.000 bis 3.000 Dollar erreichen

John Kaiser von Kaiser Research meinte während der Vancouver Resource Investment Conference (VRIC), dass es Anzeichen dafür gebe, dass der Markt die Goldpreisbewegungen nun ernst nehmen würde, so berichtet Investing News "Wir befinden uns in einem Umfeld sehr niedriger Inflation, der US-Dollar ist stark geblieben... Das Defizit in den USA steigt und steigt und steigt... Aber auch etwas Anderes geschieht derzeit", so Kaiser. "Ich denke, dass wir uns in einer Zeitspanne von stetig zunehmender Unsicherheit befinden - ähnlich den 1970er Jahren - in der es darum geht, welche Rolle Amerika in der Welt besitzt."Er fügt zudem hinzu, dass der Markt sich derzeit in einer Neuauszeichnung befände, die Gold letztlich auf eine Preisspanne von 2.000 bis 3.000 Dollar je Unze bringen wird.Der Preis wurde von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst, einschließlich zunehmender geopolitischer Spannungen und dem US-China-Handelsdeal. Doch Kaisers Meinung nach werden Sorgen um Schulden auch gut für Gold sein. "Trump baut das Defizit auf ein Rekordniveau aus - (und falls er gewinnt), wird er das weiterhin tun."© Redaktion GoldSeiten.de