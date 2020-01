Jahr der Ratte soll Goldschmuckverkäufe Hongkongs ankurbeln

Die Goldschmuckhersteller Hongkongs erwarten im Jahr der Ratte eine Umsatzsteigerung, da es als verheißungsvoll gilt, in diesem Jahr zu heiraten und Kindern zu bekommen, so berichtet die South China Morning Post In China ist es Tradition, den Verwandten der Braut Goldschmuck als Geschenke zu übergeben, während Eltern Goldschmuck mit Drachen- und Phönix-Motiven oder andere Schmuckstücke als Mitgift erwerben."Die zweite Hälfte des Jahr des Schweines stellte sich für viele Goldschmuckläden als schlechtes Jahr heraus; Grund dafür waren soziale Unruhen, die Touristen davon abhielten, für Einkaufstrip hierher zu reisen", so erklärte Haywood Cheung Tak-hay, Präsident der chinesischen Gold and Silver Exchange Society. "Einige Goldschmuckläden verzeichneten Verkaufsabnahmen von 40% und 70%."Im Jahr der Ratte, das am 25. Januar begann, soll sich diese düstere Stimmung verziehen. "Es ist nicht nur ein gutes Jahr für Hochzeiten, sondern auch für das Kinderkriegen. Denn Kinder, die im Jahr der Ratte geboren werden, sind schlau, clever und dynamisch", so der Feng-Shui-Meister Wong Man-chiu.© Redaktion GoldSeiten.de