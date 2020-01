David Morgan: Gold bei 3.000 bis 5.000 Dollar nicht vollkommen außer Reichweite

Das Jahr 2020 hat gerade erst begonnen, doch David Morgan, Herausgeber des Morgan Reports, ist bereits jetzt positiv gegenüber Gold und Silber eingestellt, was die kommenden Monate und Jahre angeht, so berichtet Investing News "Ich denke, dass wir dieses Jahr einen Goldpreisanstieg von zumindest 20% erleben werden, der es auf etwa 1.800 Dollar bringt. Ich würde in diesem Jahr gerne eine Silberpreiszunahme von 30% sehen, was es auf über 20 Dollar bringen würde", so meinte er während der Vancouver Resource Investment Conference."Wenn wir beide Ziele erreichen, dann würde dies nicht nur bestätigen, dass wir uns zurück in einem Bullenmarkt befinden - wovon ich überzeugt bin - sondern auch, dass dieser Bullenmarkt noch Dampf hat."Und obwohl ein Goldpreis von 3.000 bis 5.000 US-Dollar aktuell noch "unsinnig" erscheint, vor allem für Laien, so glaubt Morgan nicht, dass diese Preise außer Reichweite sind."Ich denke schon, dass wir diese Niveaus erreichen werden", erklärte er. "Ich denke nicht, dass wir sie erreichen und beibehalten können, doch ich bin der Meinung, dass wir in den nächsten paar Jahren Zunahmen um Vielfache von den derzeitigen Niveaus erleben werden."© Redaktion GoldSeiten.de