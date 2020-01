Gold auf Kurs zu 1.600 Dollar je Unze

Der Angstfaktor an den Märkten ist wie eine Himmelsgabe für die Goldenthusiasten, so berichtet Yahoo Finance . Sowohl Bullion als auch Futures des gelben Edelmetalls erreichten am Montag den wichtigen Widerstand bei 1.580 Dollar je Unze, bevor die Preiszunahmen konsolidierten. Dennoch sind Analysten der Ansicht, dass die 1.600 Dollar je Unze in der Reichweite des Marktes seien."Der Aufwärtstrend könnte sich erwartungsgemäß fortsetzen, sollte der Markt über den Widerstand von 1.588 Dollar je Unze steigen; und daraufhin wird das Erreichen des Widerstandes bei 1.600 Dollar je Unze folgen", so Anton Kolhanov, ein unabhängiger Trader und technischer Stratege."Der Markt schließt Gold ins Herz, da sein Status als sicherer Hafen weiteren Grund liefert, bullisch zu sein", so auch TD Securities am Montag. TDS erwartet, dass das Treffen der Federal Reserve in dieser Woche "etwaige verbleibende Sorgen niederschlagen wird, dass die Fed ihre Zinssenkungen in absehbarer Zeit zurücknehmen wird."© Redaktion GoldSeiten.de