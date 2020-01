ABN AMRO: Mögliche Goldpreiskorrektur in den kommenden Wochen

Der Goldpreis scheint sich zu Beginn 2020 vergaloppiert zu haben, so berichtet Kitco News . Deshalb warnt ABN AMRO vor einer möglichen Preiskorrektur in den kommenden Wochen, während man langfristig bullisch gegenüber dem gelben Edelmetall bleibt."Die Preise sind bereits stark gestiegen... Der Goldpreis befindet sich bei unserem Septemberziel, der Silberpreis bei seinem Dezemberziel und Platin bei unserem Juniziel", so Edelmetallstrategin der Bank, Georgette Boele, in einem Bericht. "Wir erwarten weiterhin eine Preiskorrektur in den kommenden Wochen und Monaten.""Ein guter Start ins Jahr ist keine Garantie für höhere Preise zum Ende des Jahres. Wir würden also warten und darauf achten, ob eine Korrektur stattfindet", so schrieb Boele. Auf langfristiger Basis ist sie jedoch bullisch gegenüber dem gelben Edelmetall und erwartet zum Jahresende und 2021 einen höheren Goldpreis.ABN AMRO prognostiziert allgemein einen Goldpreis von 1.600 Dollar je Unze in Q4, der dann bis Ende 2021 auf 1.750 Dollar je Unze steigen wird.© Redaktion GoldSeiten.de