EB Tucker: Allgemeiner Trend ist wichtig für Gold, keine Störgeräusche

"Dieses Jahr wird Gold seine alten Hochs übertrumpfen", so meinte EB Tucker von Metalla Royalty & Streaming während der Vancouver Resource Investment Conference. Letztes Jahr prognostizierte er den Goldpreisanstieg auf 1.500 Dollar je Unze weit bevor dieser auftrat, so berichtet Investing News Faktoren wie der USA-China-Handelskrieg und die Spannungen zwischen USA und Iran seien weniger wichtig für Goldpreisbewegungen in diesem Jahr als zugrundeliegende Themen wie Schulden. "Nichts davon zählt für Gold", so meinte er."Gold ist strikt eine monetäre Geschichte, es bewertet sich gegenüber Schulden neu... Es geht nicht um eine Vereinbarung oder eine kleine Sache - es geht nicht um eine einzige kleine Sache, sondern um einen allgemeineren Trend", erklärte Tucker. "Leute, die ernsthaftes Geld machen, können sich auf diese allgemeineren Trends fokussieren und lassen sich nicht von den alltäglichen Störgeräuschen irritieren."Investoren, die den Markt nun betreten möchten, empfiehlt Tucker eine Investition in physisches Gold, erklärte jedoch auch, dass Royalty- und Streamingunternehmen ebenfalls keine schlechte Anlaufstelle sind.© Redaktion GoldSeiten.de