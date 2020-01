Matsa Resources Ltd.: Nochmals gute Goldtreffer

Matsa konnte heute weitere gute Treffer aus dem Bohrprogramm liefern ( Link ). Rund 800 Meter westlich von Devon stieß Matsa auf dem Olympic-Ziel erneut auf Gold. Auf Devon konnte die Firma in der vergangenen Woche u.a. 20,8 g/t Gold über 15 Meter melden. Auf dem neuen Ziel traf Matsa Resources auf 8 Meter mit 6,94 g/t Gold inkl. 3 Meter mit 16,3 g/t Gold. Eine weitere Bohrung zeigte 2 Meter mit 16,6 g/t Gold inkl. 1 Meter mit 28,6 g/t Gold.Das sind für Australien und für eine Tiefe von nur rund 70 - 80 Meter erneut sehr gute Goldgehalte.Wie in der Grafik zu sehen, wurde zwischen diesen beiden Vorkommen noch nicht gebohrt, was natürlich ein gewisses Potential eröffnet.Erneut gute Treffer von Matsa, leider an einem schwachen Handelstag an den Märkten. Die Firma beweist mit den ersten veröffentlichten Ergebnissen das hohe Explorationspotential auf dem großen Projektpaket und für die nächsten Wochen stehen viele weitere Auswertungen an.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.