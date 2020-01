David Smith: Silberpreis über 20 Dollar je Unze im Jahr 2020?

"Wir verzeichneten 2019 einen überraschenden Breakout in Silber und Gold, und ich denke, das wird so weitergehen", erklärte David Smith, Analyst bei The Morgan Report, während der Vancouver Resource Investment Conference an Investing News gewandt."Es wird währenddessen Konsolidierungsphasen geben, doch der Trend wird über den Rest des Jahres nach oben verlaufen." Smith meint, ein wichtiges Niveau für den Silberpreis sei 20 Dollar je Unze. "Wenn Silber dieses Niveau erreichen kann, es hält und sich dann darüber bewegt, so könnten wir eine Preisentwicklung zu 26 Dollar je Unze im Laufe des Jahres verzeichnen. Ob es sich auf diesem Niveau halten wird, ist schwer zu sagen."Zudem sprach Smith auch über die Faktoren, die jeder auf Silber fokussierte Investor im Auge behalten sollte. "2019 ist das vierte Jahr in Folge, in dem die Silberproduktion zurückging", meinte Smith. "Dieser Trend hat sich gut etabliert - die Erträge sind pro Tonne niedriger.""Wenn es irgendeine Zunahme gibt - was auf der kommerziellen Seite, der Einzelhandelsseite abzuwarten gilt - dann ist es das, was den Silberpreis höher drücken wird, während Investoren mehr physisches Silber kaufen."© Redaktion GoldSeiten.de