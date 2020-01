Fed-Statement wird erwartet; Coronavirus bereitet Sorgen

Der Goldpreis ging vor Verkündigung des Ergebnisses des Federal Reserve Treffens in Asien leicht zurück, so berichtet Investing.com . Investoren warten nun auf das geldpolitische Statement der US-amerikanischen Zentralbank, das im Laufe des Tages veröffentlicht werden soll. Analysten und Investoren erwarten größtenteils, dass die Fed stur bleibt, was die Zinsen angeht.Zunehmende Sorgen um mögliche wirtschaftliche Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs in China und anderen Ländern bleiben weiterhin im Fokus. Bisher gab es 5.900 von China bestätigte Fälle, während die Anzahl der Todesopfer auf 132 gestiegen ist."Jegliche wirtschaftliche Auswirkung in China ist derzeit nicht bezifferbar", erklärte Jeffrey Halley, Marktanalyst bei OANDA. "Wenn wir uns in einem Monat noch immer in dieser Situation befinden, dann werden wir einige Wachstumsprobleme beobachten können, doch aktuell spekulieren wir nur."© Redaktion GoldSeiten.de