Metals Focus: Neue Unsicherheiten bieten Antrieb für Gold

Nachdem es im letzten Jahr seine beste jährliche Performance seit 2010 hinlegte, begann Gold auch 2020 stark; wobei der Preis im Januar bisher um 4% gestiegen ist. Zu Beginn des Monats, so schreibt Metals Focus in der aktuellen Ausgabe von Precious Metals Weekly, unterstützten geopolitische Risiken bezüglich des USA-Iran-Konflikts und die Sorgen um den Ausbruch des Coronavirus die sicheren Häfen.Obgleich der makroökonomische Hintergrund für Gold bereits positiv war, so unterstützen die obigen Ereignisse das gelbe Edelmetall noch weiter. Aufgrund eskalierender Spannungen im USA-Iran-Konflikt stieg Gold auf ein 7-Jahreshoch und erreichte die 1.600 Dollar je Unze zu Beginn des Januars. Dennoch blieben allgemeinere Sorgen bestehen, als der Iran andeutete, sich nicht länger an die Einschränkungen des Atomabkommens zu halten.Selbst wenn sich die aktuellen Sorgen entspannen, so wird Gold wahrscheinlich weiter von unterstützender Zentralbankenpolitik profitieren. Zudem erwartet Metals Focus, dass Sorgen um einen wirtschaftlichen Abschwung erneut auf den Plan treten, was wiederum zu steigender Volatilität an den Aktienmärkten führen und somit zu höheren Allokationen von Gold und Edelmetallen ermutigen würde.Man erwartet dieses Jahr einen Durchschnittspreis von 1.515 Dollar je Unze, wobei Gold im vierten Quartal 2020 auf bis zu 1.650 Dollar steigen könnte.© Redaktion GoldSeiten.de