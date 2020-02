Mickey Fulp: Behalten Sie Ihre Strategie bei & bleiben Sie vorsichtig

Die Stimmung stärkt den Rohstoffsektor, so Mickey Fulp, der Mercenary Geologist. Das bedeute jedoch nicht, dass Marktteilnehmer ihre Strategie verändern sollten, meinte er laut Investing News . "Egal welche Art von Markt wir haben, man tut noch immer dasselbe", erklärte er während der Vancouver Resource Investment Conference."In Bärenmärkten wird man vorsichtig, doch umgekehrt bieten Bärenmärkte auch Kaufgelegenheiten. Ob am Markt nun also Boom oder Bust herrscht, man sollte immer dasselbe tun."Für Fulp bedeutet das, seiner Sorgfaltspflicht nachzugehen, bevor man Aktien eines Unternehmens erwirbt, einschließlich eines Blicks auf Management und Aktienstruktur. Projekte sollten ebenfalls auf geologisches Potenzial evaluiert werden und ob sie sich in sicheren Zuständigkeitsbereichen befinden.Bezüglich Gold ist Fulp positiv und erklärte, dass es zwar eine Weile gebraucht habe, aber nun die Zeit des gelben Edelmetalls erneut gekommen sei. Er war weniger positiv gegenüber Palladium. "Es wird einbrechen, das wissen wird", meinte Fulp. "Eine Menge Leute verstehen nicht, dass sich der Markt nicht parabolisch, sondern exponentiell entwickelt hat. Das ist nicht nachhaltig."© Redaktion GoldSeiten.de