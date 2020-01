Im September wurde ein neuer ETF in den USA aufgelegt, der den klangvollen Namen trägt: The U.S. Vegan Climate ETF (NASDAQ: VEGN). Der U.S. vegane Klima ETF. Hammer!Wenn ich ein solches Produkt kaufe, dann kann ich jeden Abend mit reinem Gewissen in mein Bett gehen. Kommt am Stammtisch oder in der Arbeit einmal das Thema Geldanlage auf, dann kann ich mal so richtig den Klimaschützer raushängen lassen. Doch es kommt noch besser. Ich verdiene mit meinem veganen und klimaschonenden Investmentansatz sogar noch "fett Kohle":Die veganen und klimaschonenden Unternehmen, die in diesem ETF enthalten sind, sind übrigens die Folgenden:Ich würde sagen, das sind die "Klassiker", die ich mit diesem Thema verbinde!Die Finanzindustrie verarscht die Anleger wo es nur geht, wie dieses Beispiel eindrucksvoll zeigt. Im veganen Klima-ETF sind die Apple, Microsoft und Facebook die Top-Holdings, genau wie in jedem anderen passiven ETF, der Performance haben will.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.