Sovereign Metals: 2 Millionen von Sprott und Co.

Sovereign gab gestern die angekündigte Meldung zu der Kapitalerhöhung bekannt ( Link ).Die kleine Kapitalerhöhung war auf 2 Millionen AUD limitiert und die Zeichner waren Sprott, ein institutioneller Anleger aus London und eine kleine Anzahl von vermögenden Investoren.Der Ausgabepreis war mit 9c sehr niedrig, doch ich vermute einmal, dass man hier eine Ausnahme aufgrund der Qualität der neuen Investoren gemacht hat. Sprott investiert vornehmlich in Gold- und Silberaktien und plötzlich interessieren sich die Kanadier für Rutil? Das sollte einem zu denken geben.Warum kauft Sprott in diesem unbekannten australischen Unternehmen Aktien ….?Ich glaube einmal nicht, wegen dem Grafit-Projekt, um diese Frage gleich abzuhandeln. Ich bekomme immer wieder Anfragen, warum man denn das Tempo aus der Entwicklung des Grafit-Projektes herausgenommen hat und sich jetzt so stark auf das Rutil fokussiert?Sovereign hat eines der kostengünstigsten Grafit-Projekte, doch das Unternehmen hat nun einen glasklaren Fokus auf die neuen Rutil-Funde.Warum?Weil sich für Grafit aktuell keine "alte Socke" interessiert und seit 2017 kein einziges Projekt mehr in Produktion gegangen ist.Das Projekt ist da, bleibt da und verschwindet nicht. Kommt Interesse in den Grafit-Sektor zurück, steht Sovereign Gewehr bei Fuß und kann handeln. Doch viel wichtiger ist, dass die Rutil-Vorkommen im Idealfall das Vielfache vom Grafit wert sein werden.Nachfolgend einmal ein Vergleich der Entwicklung zwischen Sovereign Metals und Graphex (ASX: GPX). Graphex deshalb, weil ich zu dieser Firma in den vergangenen Monaten und Jahren viele Fragen erhalten habe und die Firma ein vergleichbares Grafit-Projekt hat. Graphex hat heute übrigens eine ordentliche DFS für das Grafit-Projekt veröffentlicht, die Aktie fiel auf diese Meldung.Sovereign ist im 3-Jahresvergleich 20% im Gewinn und Graphex 60% im Verlust. Die entscheidende Richtungsänderung der Chartverläufe sehen wir ab Juni 2019. Was war im Juni 2019?Richtig! Sovereign hat die Rutil-Vorkommen in Malawi entdeckt, Graphex hat aber "nur" das Grafit-Projekt!Die Kapitalerhöhung ist durch und ich gehe davon aus, dass diese Aktien in feste und gute Hände gekommen sind, die Sovereign in den nächsten Monaten weiter unterstützen werden.Sprott mit einem Fuß in der Türe zu haben, ist nicht schlecht und ich glaube auch die andere Adresse aus London, die namentlich nicht genannt werden wollte, ist kein kleiner Fisch.Diese Investoren kommen wegen dem Rutil und dort wird in den nächsten Wochen und Monaten die Musik spielen!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.