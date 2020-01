Powell löst kleine Goldrally aus, nachdem Leitzins unverändert bleibt

Der Goldpreis begann anzusteigen, nachdem der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, nach der Zinsentscheidung die Bühne betrat, so berichtet Kitco News . Powell sprach über Sorgen einer konsistent niedrigen Inflation, den Arbeitsmarkt und den Repo-Markt.Zudem erwähnte er auch die schwächere US-Investitionsnachfrage und Exporte, die den US-Aktienmarkt von seinen vorherigen Hochs drängten und im Gegenzug Gold Antrieb verschafften. Die Zentralbank beließ den Leitzins unverändert zwischen 1,5% und 1,75%, nachdem man im letzten Jahr die Zinsen insgesamt drei Mal gesenkt hatte.Das Statement unterschied sich nur in zwei Dingen von dem des Dezember-Treffens. Haushaltsausgaben würden nunmehr "moderat" anwachsen, anstatt "stark." Und die Geldpolitik solle nun eine Inflation zurück auf 2% unterstützen anstatt nur nahe 2%.Was den Coronavirus betrifft, so erklärte Powell, dass die Fed "die Situation vorsichtig im Auge behalte" und dass sich der Virus erst in seinem Anfangsstadium befände. Zudem meinte er, dass es wahrscheinlich sei, dass der Virus zu "einigen Störungen" der Aktivität in China und möglicherweise auf weltweiter Ebene führen könnte.© Redaktion GoldSeiten.de