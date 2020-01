First Mining Gold geht Partnerschaft mit Auteco für den Ausbau seines Goldprojekts Pickle Crow ein

Vancouver, 27. Januar 2020 - First Mining Gold Corp. (First Mining oder das Unternehmen) (TSX: FF) (OTCQX: FFMGF) (FRANKFURT: FMG) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Auteco Minerals Ltd (Auteco) (ASX: AUT) ein verbindliches Termsheet unterzeichnet hat, wonach Auteco eine Beteiligung von bis zu 80 % am Goldprojekt Pickle Crow (Pickle Crow oder das Projekt) von First Mining in der kanadischen Provinz Ontario erwerben kann. Auteco kann die vollständige Beteilung von 80 % am Projekt erwerben, indem es innerhalb von fünf Jahren Explorationsausgaben in Höhe von insgesamt 10 Millionen Dollar tätigt, Barzahlungen von insgesamt 4,1 Millionen Dollar an First Mining entrichtet und 125 Millionen Aktien von Auteco an First Mining begibt. First Mining wird auch eine Lizenzgebührenbeteiligung (Net Smelter Return, NSR) von 2 % einbehalten, die für 2,5 Millionen US-Dollar auf 1 % reduziert werden kann. Nähere Einzelheiten erhalten Sie unter Einzelheiten zu den Earn-in-Bedingungen.- Zusammenarbeit mit einem hochqualifizierten Managementteam mit einer Erfolgsbilanz bei Entdeckungeno Das Managementteam von Auteco beinhaltet eine Reihe von Schlüsselpersonen, die am Ausbau von Bellevue Gold Ltd (Bellevue) (ASX: BGL) beteiligt waren. Bellevue verzeichnete dank der Weiterentwicklung der historischen Goldmine Bellevue in Western Australia große Markterfolge, nachdem es in weniger als 18 Monaten ein ehemals produzierendes hochgradiges Goldprojekt erwarb und eine JORC-konforme abgeleitete Ressource von 1,8 Millionen Unzen Gold bei 11,1 g/t Gold abgrenzte.- Pickle Crow wird die Anwendung moderner Explorationstechniken und eine neue geologische Prüfung zugutekommen- First Mining kann durch seine Projektbeteiligung, Aktienbeteiligung an Auteco und eine NSR-Lizenzgebühr von 2 % weiterhin im bedeutenden Maße vom Potenzial von Pickle Crow profitierenDan Wilton, CEO von First Mining, sagt dazu: Wir freuen uns ungemein, mit einer so renommierten Gruppe wie Auteco beim Ausbau von Pickle Crow zusammenzuarbeiten. Auteco verfügt über ein starkes Fachteam, das auf eine Erfolgsbilanz im Hinblick auf eine Wertschöpfung durch Explorationserfolge verweisen kann. Das Team wird von denselben Schlüsselpersonen unterstützt, die bei Bellevue involviert waren und kürzlich ein ehemals produzierendes Gebiet wiederbeleben konnten. Die Ähnlichkeiten zwischen diesem und unserem Projekt sind der Grund, warum Auteco unserer Einschätzung nach eines der am besten aufgestellten Teams ist, um das Potenzial bei Pickle Crow auszubauen und zu erschließen. Diese Vereinbarung zeigt auch den Wert des breiteren Projektportfolios von First Mining. Mit dieser Vereinbarung sind das Unternehmen und unsere Aktionäre weiterhin an der Weiterentwicklung von Pickle Crow beteiligt, während sich das Team von Auteco um die Definition des Potenzials des Projekts durch Bohrungen und Explorationen bemüht. Das kurzfristige Hauptaugenmerk von First Mining ist zugleich nach wie vor auf den Ausbau unserer Goldprojekte Springpole und Goldlund gerichtet. Wir sehen der Zusammenarbeit mit unseren neuen Partnern bei Auteco entgegen und sind der Ansicht, dass diese Partnerschaft das intellektuelle und finanzielle Kapital mit sich bringt, das für die Erschließung des Wertes im Goldgebiet Pickle Lake, einem von Kanadas historischen hochgradigen Bergbaugebieten, erforderlich ist.Ray Shorrocks, Executive Chairman von Auteco, meint: Ich schätze mich glücklich, mit Bellevue Gold Ltd (ASX; BGL) vor Kurzem an einer von Australiens hochgradigen Goldentdeckungen der heutigen Zeit beteiligt gewesen zu sein, und soweit ich und der Rest des Teams von Auteco sehen können, verfügt das Goldprojekt Pickle Crow über die Voraussetzungen, um diesen bedeutenden Entdeckungserfolg wiederholen zu können. Das Team von Auteco und ich freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit unseren kanadischen Partnern bei First Mining, die - so hoffen wir - gemeinsam mit den Aktionären von Auteco und allen anderen Interessensvertretern profitieren werden, wenn wir mit der systematischen und effektiven Exploration beginnen, um das Goldprojekt Pickle Crow auszubauen.Das Goldprojekt Pickle Crow befindet sich im Nordwesten von Ontario und beinhaltet eine der hochgradigsten historischen Goldminen Kanadas. Die Mine war von 1935 bis 1966 in Betrieb und produzierte in dieser Zeit Berichten zufolge nahezu 1,5 Millionen Unzen Gold bei einem Durchschnittsgehalt von 16,14 g/t. Das Konzessionsgebiet erstreckt sich über ungefähr 190 km2 (19.000 Hektar) und deckt eine wichtige Goldprovinz ab. First Mining erwarb das Projekt im Rahmen seiner Übernahme von PC Gold Inc. im November 2015.Seit der Einstellung des Bergbaus im Jahr 1966 wurde Pickle Crow nur in begrenztem Maße erkundet. Die jüngsten Arbeiten konzentrierten sich auf die Erschließung kleiner Restressourcen in der Nähe der alten Mineninfrastruktur. Auteco hat die Absicht, bei diesem Projekt zu den Grundlagen zurückzukehren und sich dabei auf die Entdeckung und Erschließung neuer projektweiter, hochgradiger Goldressourcen in Oberflächennähe zu konzentrieren. Es gibt eine Reihe von vorrangigen Zielgebieten, die entweder nicht weiterverfolgt wurden oder bei denen nur wenig bis gar keine modernen Explorationsarbeiten durchgeführt wurden. Dazu gehören mehrere nicht abgebaute Erzgänge rund um die historischen unterirdischen Abbaustätten, einschließlich potenzieller neuer hochgradiger Golderzgänge sowie einer Reihe oberflächennaher, mächtiger mineralisierter Zonen, die über dem gesamten Projektgelände von 190 km2 (19.000 Hektar) regionale Explorationen erfordern.Die starken fachlichen Explorationskompetenzen von Auteco bieten gemeinsam mit seinem nachweislich erfolgreichen Zugang zu Kapital die Möglichkeit, den potenziellen Wert dieser historischen Bergbauregion zu erschließen. Auteco wird von Sam Brooks (Technical Director), einem Geologen, geleitet, der derzeit den Posten des Chief Geologist bei Bellevue hat und zuvor für das Unternehmen Gryphon Minerals Limited tätig war, das 2016 von Teranga Gold übernommen wurde. Das Team von Auteco beinhaltet mehrere andere Mitarbeiter, die für Bellevue tätig waren, unter anderem Ray Shorrocks (Executive Chairman), Steve Parsons (Non-Executive Director) und Michael Naylor (Non-Executive Director).Nach Ansicht von First Mining lässt sich aus Bellevue und dem Erfolg des Teams von Auteco bei der Erschließung der Goldmine Bellevue eine fundierte Analogie für den potenziellen Ausbau des Goldprojekts Pickle Crow herleiten. Die beiden Projekte weisen unter anderem folgende Ähnlichkeiten auf:- Bei beiden Projekten handelt es sich um ehemals produzierende, hochgradige, historische Minen, die noch nicht anhand moderner Explorations- und Erschließungsmethoden erkundet worden sind; und- Pickle Crow und Bellevue befinden sich beide in bewährten Goldgebieten mit einer Reihe von historischen und aktuellen Projekten in unmittelbarer Nähe.Auteco hat ein bedingtes verbindliches Termsheet über den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 80 % an Pickle Crow von First Mining unterzeichnet. Die wichtigsten Bedingungen beinhalten:Mit der Unterzeichnung des verbindlichen Termsheets erhält First Mining:- eine Barzahlung von 50.000 Dollar innerhalb von drei Werktagen.Nach Unterzeichnung einer formellen Vereinbarung (Abschluss voraussichtlich innerhalb von 45 Tagen) erhält First Mining:- eine Barzahlung in Höhe von 50.000 Dollar und- 25.000.000 Aktien von Auteco.Dreijähriger anfänglicher Earn-in-Zeitraum für den Erwerb einer Beteiligung von 51 % am Projekt durch:- eine Investition von 5 Millionen Dollar in die Exploration, wobei davon mindestens 750.000 Dollar in den ersten 12 Monaten ausgegeben werden müssen, und- eine Ausgabe von 100.000.000 Aktien von Auteco an First Mining.Nach Abschluss des Phase-I-Earn-In hat Auteco im Anschluss zwei Jahre Zeit, eine zusätzliche Beteiligung von 19 % am Projekt zu erwerben und zwar durch:- eine Investition von weiteren 5 Millionen Dollar in die Exploration;- die Tätigung einer Barzahlung von 1 Millionen Dollar an First Mining innerhalb von 90 Tagen nach Abschluss der zusätzlichen Explorationsausgaben und- die Gewährung einer NSR-Lizenzgebührenbeteiligung von 2 % am Projekt an First Mining (kann für 2,5 Millionen US-Dollar auf 1 % reduziert werden) (Gewährung nach Abschluss des Phase-II-Earn-In).Nach Abschluss des Phase-II-Earn-In hat Auteco die Option, eine zusätzliche Beteiligung von 10 % am Projekt zu erwerben, die jederzeit nach Phase II ausgeübt werden kann, und zwar durch:- die Entrichtung einer Barzahlung von 3 Millionen Dollar an First Mining.- First Mining und Auteco werden nach Abschluss des Phase-I-Earn-In ein Joint Venture bilden.- First Mining muss mit einer Beteiligung von 20 % bis zu einer Abbauentscheidung keine Kosten übernehmen.- Für die Ausgabe seiner Aktien benötigt Auteco die Zustimmung der Aktionäre. First Mining kann die Transaktion beenden, wenn die Zustimmung der Aktionäre nicht eingeholt werden kann.Nach Auffassung von First Mining bietet diese Earn-in-Struktur eine Reihe von wertschöpfenden Komponenten: verpflichtende Explorationsausgaben zum Ausbau von Pickle Crow, wobei First Mining eine Beteiligung beibehält; Aktien von Auteco; Barzahlungen; und eine direkte Beteiligung am Projekt sowie eine NSR-Lizenzgebühr von 2 %.Auteco Minerals Limited (ASX: AUT) ist ein aufstrebendes Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk derzeit auf den Ausbau der hochgradigen Goldressourcen im Goldprojekt Pickle Crow in der erstklassigen Sub-Provinz Uchi in Ontario (Kanada) gerichtet ist. Das Board of Directors und das technische Managementteam von Auteco konnten in den letzten Jahren Erfolge bei der Entdeckung von Goldvorkommen und der Wertschöpfung für Aktionäre und Interessensvertreter verzeichnen.Hazel Mullin, P.Geo., Director, Data Management and Technical Services von First Mining, ist eine qualifizierte Sachverständige (Qualified Person) im Sinne von NI 43-101 und hat den wissenschaftlichen und fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. First Mining Gold Corp. ist ein aufstrebendes Erschließungsunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio von Goldprojekten in Nordamerika. First Mining konzentriert sich jetzt auf die Weiterentwicklung seiner bedeutenden Projekte in Richtung Bauentscheidung und Produktion, nachdem das Unternehmen in bergbaufreundlichen Rechtssystemen im Osten Kanadas eine große Ressourcenbasis von 7,4 Millionen Unzen Gold in den gemessenen und angezeigten Kategorien sowie 3,8 Millionen Unzen Gold in der abgeleiteten Kategorie aufbauen konnte. Das Unternehmen besitzt zurzeit ein Portfolio von 24 Mineralaktiva in Kanada, Mexiko und den USA.FÜR First Mining Gold Corp.Daniel W. WiltonChief Executive Officer und DirectorMal Karwowska, Vice PresidentCorporate Development & Investor RelationsDirekt: 604.639.8824Gebührenfrei: 1.844.306.8827E-Mail: info@firstmininggold.comwww.firstmininggold.comVorsorglicher Hinweis für zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwarten, voraussehend, glauben, planen, herausragend, beabsichtigt, schätzt, sieht vor, möglich, eventuell, Strategie, Ziele oder Variationen davon kenntlich gemacht oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse auftreten oder erreicht werden können, könnten", würden oder werden, oder das Negative eines dieser Begriffe und ähnlicher Ausdrücke.Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemeldung beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder künftige Entwicklungen und spiegeln aktuelle Schätzungen, Vorhersagen, Erwartungen oder Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen in Bezug auf: (i) den Zeitpunkt jeglicher Bar- und Aktienzahlungen, die im verbindlichen Termsheet, das das Unternehmen mit Auteco unterzeichnet hat, festgelegt sind; (ii) den Zeitpunkt für den Abschluss aller Earn-In-Phasen gemäß dem verbindlichen Termsheet; (iii) den Zeitpunkt der Gewährung einer NSR-Lizenzgebührenbeteiligung von 2% am Goldprojekt Pickle Crow an First Mining; (iv) den Zeitpunkt für den Abschluss aller Explorationsausgaben, die gemäß dem verbindlichen Termsheet erforderlich sind; (v) das Potenzial für die Entdeckung und Erschließung neuer, hochgradiger, oberflächennaher Goldressourcen im Projekt Pickle Crow Gold durch Auteco; (vi) die Überzeugung von First Mining, dass sich aus Bellevue und dem Erfolg des Auteco-Teams beim Ausbau der Goldmine Bellevue eine fundierte Analogie für das Potenzial des Goldprojekts Pickle Crow herleiten lässt; und (vii) die Finanzierung der Exploration durch Auteco. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Ansichten von First Mining und seinen Beratern sowie verschiedenen Annahmen, die von First Mining und seinen Beratern aufgrund der aktuell verfügbaren Informationen getroffen werden.Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Aussagen wider und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von den jeweiligen Parteien als angemessen erachtet werden, aber von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden oder werden könnten, und die Parteien haben Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren basieren oder damit in Zusammenhang stehen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: behördliche Genehmigungen; die Zustimmung der Aktionäre von Auteco; der Erhalt der erforderlichen Finanzierung durch Auteco; das Vorkommen und die Kontinuität von Metallen im Goldprojekt Pickle Crow mit den geschätzten Gehalten; der Erfolg bei der Realisierung der geplanten Bohrprogramme; Schwankungen des Spot- und Terminpreises von Gold, Silber, Basismetallen oder bestimmten anderen Rohstoffen; Schwankungen auf den Devisenmärkten (wie etwa des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar); Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit von Mineralexplorations- und Explorationsbohrprogrammen, der Erschließung und dem Bergbau (einschließlich Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete Formationen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken können; Arbeitnehmerbeziehungen; die Beziehungen zu und Besitzansprüche von lokalen Gemeinden, indigenen Bevölkerungsgruppen und anderen Interessensgruppen; die Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit dem Bergbau-Materialeinsatz und den Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; die Eigentumsrechte an Konzessionsgebieten; sowie die zusätzlichen Risiken, die im jährlichen Informationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com eingereicht wurde, und im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F, das bei der SEC auf EDGAR eingereicht wurde, beschrieben sind.First Mining warnt, dass die vorliegende Liste von Faktoren, die die zukünftigen Ergebnisse beeinflussen können, keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Wenn Anleger und andere Personen auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen, um Entscheidungen betreffend First Mining zu treffen, sollten sie die oben genannten Faktoren und andere Unsicherheiten sowie mögliche Ereignisse sorgfältig berücksichtigen. First Mining verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, ob in schriftlicher oder mündlicher Form, die von Zeit zu Zeit von der Gesellschaft oder in unserem Auftrag getätigt werden, zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.Vorsichtshinweis für Anleger in den USA: Diese Pressemitteilung wurde in Übereinstimmung mit den Anforderungen der in Kanada geltenden Wertpapiergesetze erstellt, die von den Anforderungen der US-amerikanischen Wertpapiergesetze abweichen. Sofern nicht anders angegeben, wurden alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Ressourcen- und Reservenschätzungen in Übereinstimmung mit den NI 43-101-Standards für die Offenlegung von NI 43-101 und den Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven des Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum von 2014 erstellt. NI 43-101 ist eine Regel, die von den Canadian Securities Administrators entwickelt wurde und die Standards für alle Veröffentlichungen eines Emittenten zu wissenschaftlichen und technischen Informationen über Mineralprojekte festlegt und unterscheidet sich erheblich von den Anforderungen der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (SEC), und die hierin enthaltenen Angaben zu Mineralressourcen und -reserven sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht wurden. Insbesondere und ohne die Allgemeinheit des Vorstehenden einzuschränken, ist der Begriff Ressource nicht gleichzusetzen mit dem Begriff Reserven". Nach US-amerikanischen Standards darf die Mineralisierung nicht als Reserve klassifiziert werden, es sei denn, es wurde festgestellt, dass die Mineralisierung zum Zeitpunkt der Bestimmung der Reserven wirtschaftlich und legal produziert oder abgebaut werden könnte. Die Offenlegungsstandards der SEC erlauben normalerweise keine Aufnahme von Informationen über gemessene Mineralressourcen, angezeigte Mineralressourcen oder abgeleitete Mineralressourcen oder andere Beschreibungen der Mineralisierungsmenge in Mineralvorkommen, die nach US-amerikanischen Standards keine Reserven in Dokumenten darstellen, die bei der SEC eingereicht wurden. Investoren werden davor gewarnt, anzunehmen, dass ein Teil der oder die gesamten Minerallagerstätten in diesen Kategorien jemals in Reserven umgewandelt werden. US-Investoren sollten auch verstehen, dass abgeleitete Mineralressourcen eine große Unsicherheit hinsichtlich ihrer Existenz und Wirtschaftlichkeit sowie rechtlichen Machbarkeit aufweisen. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die gesamte oder ein Teil einer abgeleiteten Mineralressource jemals in eine höhere Kategorie hochgestuft wird. Nach den kanadischen Vorschriften können abgeschätzte abgeleitete Mineralressourcen nur in seltenen Fällen die Grundlage für Machbarkeits- oder Vormachbarkeitsstudien bilden. Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie nicht davon ausgehen dürfen, dass eine abgeleitete Mineralressource ganz oder teilweise existiert oder wirtschaftlich oder rechtlich abbaubar ist. Die Offenlegung von enthaltenen Unzen in einer Ressource ist nach kanadischem Recht erlaubt. Die SEC gestattet Emittenten jedoch in der Regel nur die Angabe von Mineralisierungen, die keine "Reserven" nach SEC-Standards darstellen, in Form von In-situ-Tonnagen und -Gehalten ohne Angabe von Maßeinheiten. Die Anforderungen von NI 43-101 zur Identifizierung von Reserven entsprechen nicht den Anforderungen der SEC. Die Reserven, die vom Unternehmen in Übereinstimmung mit NI 43-101 ausgewiesen werden, gelten möglicherweise nicht als Reserven im Sinne der SEC-Standards. Dementsprechend können Informationen über Minerallagerstätten, die hierin aufgeführt sind, möglicherweise nicht mit den veröffentlichten Informationen von SEC verglichen werden, die nach US-Standards ausgewiesen sind.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!