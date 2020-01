Dürre in Australien stellt Risiko für Goldbergbauunternehmen dar

Eine Dürre in Teilen Australiens, die den dortigen Niederschlag auf ein rekordniedriges Niveau sinken ließ, stellt ein mögliches Risiko für die Produktion wichtiger Goldminen im weltweit zweitgrößten Produktionsland dar, so berichtet BNN Bloomberg Der Regenfall in der Region New South Wales befand sich seit der letzten zwei Jahre auf einem Tiefpunkt, so Newcrest Mining Ltd. Das Unternehmen erklärte, dass die Produktion seiner Cadia-Operation bis zum Ende des Jahres beeinflusst werden könnte, sollten diese Umstände anhalten."New South Wales wird weiterhin von ernsthaften Dürren heimgesucht", so Newcrest in seinem Statement. "Wir haben mehrere Wassersparmaßnahmen bei Cadia angewandt und führen auch weiterhin wassersparende Initiativen ein."Goldbergbauunternehmen brauchen große Mengen Wasser, um das ausgegrabene Erz zu Edelmetall zu verarbeiten und verwenden typischerweise mehr als 250 Megaliter, um eine Tonne Gold zu produzieren, so die australische National Science Agency.© Redaktion GoldSeiten.de